AP

BINGHAMTON, N.Y. - Zachary Fucale a effectué 24 arrêts en route vers son deuxième jeu blanc en carrière dans la Ligue américaine de hockey et les IceCaps de Saint-Jean ont vaincu les Senators de Binghamton 5-0, samedi.

Jacob de la Rose et Zach Redmond ont récolté un but et une aide chacun, tandis que Bobby Farnham, Stefan Matteau et Niki Petti ont aussi touché la cible pour les IceCaps (34-29-10). Tom Parisi et Chris Terry ont accumulé deux aides chacun.

Marcus Hogberg a accordé cinq buts sur 27 tirs devant le filet des Senators (27-42-4).

Les IceCaps ont profité de deux de leurs trois occasions en avantage numérique. Les Senators ont été blanchis en trois occasions.