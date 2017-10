C’est avec fierté que je me joins à RDS.ca. Dans mes fonctions d’analyste des matchs du Rocket de Laval au 91.9 Sports, je couvrirai l’équipe de façon quotidienne et la suivrai à l’étranger. Je pourrai ainsi évaluer de façon juste les meilleurs espoirs du Canadien et vous partagerai mes observations, ici, via un bulletin par tranche de 10 matchs. Mais à quelques heures du premier match, ce soir contre les Senators de Belleville, voici plutôt à quoi s’attendre de chacun des joueurs du Rocket en 2017-2018.

Attaquants (16)

11 - Daniel Carr, ailier gauche, 25 ans

À bientôt 26 ans, le temps commence à presser pour Carr, que certains ont déjà vu comme un futur Brendan Gallagher lors de son bref passage avec le Canadien. Bien qu’il ne semble plus vraiment être dans les plans du CH, sa polyvalence servira bien le Rocket. Il ratera toutefois le week-end d’ouverture pour des raisons personnelles.

12 - Kyle Baun, ailier droit, 25 ans

Acquis des Blackhawks en retour d’Andreas Martinsen, Baun a récolté 34 points (14-20) dans la Ligue américaine (LAH), avec Rockford, l’an dernier. De quoi laisser miroiter qu’il pourrait percer le top-9 du Rocket. Il devra toutefois gagner la confiance de ses nouveaux entraîneurs et coéquipiers avant d’aspirer à pareil mandat.

17 - Nikita Scherbak, ailier droit, 21 ans

Certains parlent déjà de Scherbak comme d’un flop. On respire un peu! Doit-on rappeler qu’il n’a que 21 ans? Oui, il doit se montrer plus constant et combatif, mais lorsqu’il met la switch à on, il demeure l’attaquant le plus talentueux du Rocket. Voilà pourquoi il entamera la saison avec Michael McCarron et Chris Terry, sur la première ligne. La troisième saison professionnelle d’un jeune, que ce soit dans la LAH ou la LNH, en dit souvent très long sur son avenir...

18 - Martin Reway, ailier gauche, 22 ans

Il faudra être patient avec Reway, qui n’a pas du tout joué la saison dernière en raison de mystérieux problèmes de coeur. Au camp du Rocket, on a vu que sa condition physique et son timing n’étaient pas à point. Mais lorsqu’il sera de retour à 100 %, il pourrait jouer un rôle important, lui qui amorcera la saison à la droite de Peter Holland et Byron Froese.

19 - Antoine Waked, ailier droit, 21 ans

Jamais repêché et embauché comme joueur autonome à la fin de la dernière saison de la LHJMQ, Waked a rapidement pris du galon à Laval. Le fait qu’il soit l’un des rares attaquants droitiers joue en sa faveur, certes, mais Lefebvre aime son instinct offensif, ses mains et le fait qu’il n’hésite jamais à aller au filet. Il pourrait surprendre cette saison.

21 - Byron Froese, centre, 26 ans

Froese débarque dans l’organisation du Canadien où il pourrait imiter Chris Terry, l’an dernier, et devenir un attaquant dominant dans la LAH. Ce qu’il a fait, par le passé, à Toronto et à Syracuse. Il amorcera la saison au centre du deuxième trio et devrait terminer parmi les cinq premiers marqueurs du club, pour ne pas dire les trois premiers.

22 - Chris Terry, ailier gauche, 28 ans

Deuxième marqueur de la Ligue américaine, l’an dernier, avec 68 points, Terry sera le chef de file offensif du Rocket. Sylvain Lefebvre entend notamment l’utiliser à la pointe en avantage numérique, en raison de sa vision du jeu. La promotion de Charles Hudon affectera-t-elle son rendement? Bien servi par son expérience, il devrait s’adapter assez rapidement.

23 - Niki Petti, centre, 21 ans

Petti a récolté un point par match à Hamilton, dans la Ligue junior de l’Ontario, l’an dernier, ce qui a convaincu les dirigeants du Rocket de lui accorder un contrat. En plus d’être capable de contribuer offensivement, Petti aime bousculer l’adversaire. Il commencera la saison dans les gradins, mais on pourrait rapidement le voir dans la formation.

24 - Daniel Audette, centre, 21 ans

Audette a connu un bon camp d’entraînement avec le Canadien, où sa vitesse a fait jaser. Son coup de patin devrait d’ailleurs lui permettre de se démarquer dans la LAH, où il a connu une bonne première saison, avec 30 points. Plus un passeur qu’un tireur, il compense sa petite taille par une grande combativité. Nicolas Deslauriers et Antoine Waked compléteront son troisième trio tout québécois.

25 - Michael McCarron, centre, 22 ans

Réglons ceci d’entrée de jeu : il amorcera la saison au centre et il aura Nikita Scherbak et Chris Terry comme ailiers, question de lui donner les outils pour réussir. À 22 ans, le gros McCarron doit embrayer en sixième vitesse, autant dans la LAH que si jamais il est rappelé par le Canadien. Ses 19 points en 32 matchs l’an dernier, à St. John’s, ne sont pas des chiffres dignes d’un futur régulier en haut.

27 - Peter Holland, centre, 26 ans

Holland débarque à Laval avec 243 matchs d’expérience dans la LNH, avec Anaheim, Toronto et l’Arizona. Il était d’ailleurs un régulier chez les Maple Leafs en 2014-2015 et 2015-2016. Comme Terry et Froese, il aspire au plateau du point par match avec le Rocket, avec qui il devrait alterner entre le centre et l’aile gauche. Parions qu’on va le voir à Montréal tôt ou tard...

28 - Yannick Veilleux, ailier gauche, 24 ans

Veilleux a disputé 53 matchs dans la Ligue américaine et 11 dans l'ECHL, en 2016-2017. Un sort similaire pourrait l’attendre cette saison, puisqu’il ne fait présentement pas partie des 12 premiers attaquants de Sylvain Lefebvre. Le Québécois alternera entre le troisième et le quatrième trio lorsqu’on fera appel à ses services.

34 - David Broll, ailier gauche, 24 ans

Broll a disputé les deux dernières saisons dans la Ligue américaine, avec Syracuse et St. John’s, où il a récolté 16 points en 114 matchs, avec 227 minutes de pénalité. Vous comprenez donc rapidement de quel joueur il s’agit. Broll est du type goon nouveau genre, c’est-à-dire qu’en plus de faire respecter l’ordre, il est capable de patiner et d’offrir 10-12 bonnes minutes par match à son entraîneur.

37 - Jérémy Grégoire, centre, 22 ans

Grégoire a raté presque la totalité du camp du Rocket en raison d’une blessure au haut du corps. Si bien qu’il a chuté dans l’organigramme et qu’il amorcera la saison sur le quatrième trio. Sa polyvalence - il peut aussi bien jouer au centre qu’à l’aile - et sa fougue pourraient toutefois le faire grimper rapidement.

38 - Markus Eisenschmid, centre, 22 ans

McCarron, Froese et Audette commenceront la saison comme centres 1, 2 et 3, reléguant Eisenschmid sur la quatrième ligne, devant la recrue Niki Petti. Limité offensivement, l’Allemand est toutefois très efficace en défense et au cercle des mises en jeu. Il foulera très souvent la glace en désavantage numérique.

44 - Nicolas Deslauriers, ailier gauche, 26 ans

Mine de rien, Deslauriers était un régulier chez les Sabres de Buffalo depuis trois ans, lui qui n’a pas joué dans la LAH depuis 2013-2014. Fort de son expérience de 211 matchs dans la LNH, il apportera de la robustesse au Rocket, lui qui pourrait également contribuer offensivement (42 points en 65 matchs avec Manchester, en 2013-2014). Avec McCarron, Holland, Baun, Broll et lui, Laval sera imposant en avant.

Défenseurs (8)

2 - Éric Gélinas, défenseur, 26 ans

À 26 ans, le Québécois sait très bien qu’il en est peut-être à sa dernière chance en Amérique du Nord, après des passages peu convaincants dans l’organisation des Devils et de l’Avalanche. Son contrat est valide uniquement pour la LAH, alors, à moins d’un miracle, on ne le verra pas à Montréal cette saison. Cela dit, son instinct offensif et son puissant tir pourraient en faire un arrière dominant à Laval. À lui de trouver une constance à la hauteur de son talent.

3 - Jakub Jerabek, défenseur, 26 ans

Il n’est peut-être pas (pour l’instant) de calibre de la LNH, mais Jerabek pourrait faire parler de lui chez le Rocket. Sa vision du jeu et ses talents de passeur devraient lui valoir sa part de points, lui qui verra de l’action en avantage numérique. Son passage à Laval pourrait être plus court que certains ne le pensent.

4 - Simon Bourque, défenseur, 20 ans

C’est simple : présentement, il semble y avoir deux postes disponibles pour Simon Bourque, Tom Parisi et Stefan Leblanc, si on tient pour acquis que les Gélinas, Jerabek, Lernout et Taormina forment le top-4. En raison de son âge, Bourque pourrait écoper. Mais les dirigeants du Canadien et du Rocket l’aiment beaucoup et seront patients avec cet intelligent défenseur dont le plus grand défi est de s’ajuster à la vitesse du jeu.

5 - Tom Parisi, défenseur, 24 ans

L’ancien de l’Université Providence en a surpris plus d’un au camp, au point d’être souvent utilisé sur les deux premières paires, contrairement à Bourque et Leblanc. Il faut dire qu’il a trois-quatre ans de plus vieux qu’eux. Parisi n’est pas spectaculaire, mais son intelligence et sa mobilité lui permettent d’entamer la saison dans le top-6.

6 - Stefan Leblanc, défenseur, 21 ans

Voilà un autre jeune défenseur offensif qui a connu un bon camp avec le Rocket, après une saison de 37 points (7-30) en 66 matchs à Mississauga, dans la Ligue de l’Ontario. Leblanc est plus offensif que Bourque et Parisi, mais un peu moins « complet ». En début de saison, on pourrait parfois le voir dans les gradins.

8 - Noah Juulsen, défenseur, 20 ans (blessé)

Mikhail Sergachev échangé à Tampa Bay, Juulsen devient assurément le plus bel espoir du Canadien à la ligne bleue. Malheureusement, une fracture au pied gauche le tiendra à l’écart du jeu jusqu’au début novembre. Ensuite, il lui faudra une période d’adaptation au calibre de la LAH, après quatre années passées dans la Ligue junior de l’Ouest. Ce droitier de 6’2’’ est mobile et offensif, sans oublier qu’il est capable de s’impliquer physiquement.

14 - Brett Lernout, défenseur, 22 ans

En voilà un qui a effectué des pas de géant l’an dernier, au point de disputer deux matchs avec le Canadien. Lernout, un droitier de 6’4’’, sera grandement sollicité pour son tir, surtout en avantage numérique. Il devrait, sans trop forcer, surpasser ses 16 points récoltés en 2016-2017. Le premier rappel à Montréal pourrait se jouer entre Jerabek et lui.

40 - Matt Taormina, défenseur, 31 ans

Plus récent gagnant du trophée Eddie-Shore dans la Ligue américaine, soit l’équivalent du trophée Norris dans la LNH, Taormina débarque à Laval après une saison de 60 points (15-45), à Syracuse. Sa mission? Diriger comme lui seul sait le faire l’avantage numérique du Rocket. Il semble serein par rapport à ses (minces) chances de retourner dans la LNH et est grandement motivé par son nouveau départ à Laval.

Gardiens de but (2)

30 - Zach Fucale, gardien, 22 ans

Si l’organisation du Canadien ne voulait pas que Michael McNiven (20 ans) joue souvent, sans doute que Fucale aurait à nouveau été cédé à Brampton, dans l’ECHL, car il a connu un moins bon camp que lui. À 22 ans, à sa troisième saison professionnelle, Fucale devra saisir chacune des occasions qui lui seront offertes pour demeurer près de Lindgren et McNiven dans la hiérarchie des gardiens du Tricolore.

35 - Charlie Lindgren, gardien, 23 ans

Certains auraient préféré voir Lindgren seconder Carey Price dès cette saison, au lieu d’Al Montoya. Mais il ne faut pas brûler d’étapes dans son cas. Il a parfait son apprentissage à l’Université St. Cloud State, où il n’a jamais joué plus de 40 matchs en une saison. Un deuxième mandat chargé consécutif dans la Ligue américaine (48 apparitions l’an dernier) lui sera bénéfique.