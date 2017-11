À la suite d’un vote des joueurs du Rocket, Byron Froese est devenu le premier capitaine de l’histoire du club. Celui qui aura l’honneur de porter le « C » sur son chandail sera épaulé par deux vétérans de la Ligue américaine, Matt Taormina et Chris Terry.

Le 1er juillet dernier, le Canadien annonçait la mise sous contrat de Froese, Taormina et Peter Holland. On savait à ce moment que le Rocket de Laval miserait sur des joueurs d’expérience dans la Ligue américaine.

Froese et Taormina venaient de connaître un très beau parcours avec le Crunch de Syracuse. La formation menée par l’entraîneur Benoît Groulx s’est inclinée en finale de la Coupe Calder.

Taormina a été élu défenseur de l’année dans le circuit, avec une récolte de 80 points en 92 matchs, si on inclut les rencontres de séries éliminatoires.

Pour sa part, Froese est passé de l’organisation des Maple Leafs, à celle du Lightning, le 27 février. Arrivé en fin de saison avec le Crunch, il a disputé les 6 derniers matchs du calendrier régulier et 22 rencontres en séries éliminatoires. En cumulant ses statistiques de la saison et des séries avec les deux formations, Froese a totalisé 59 points en 76 matchs.

Bref, Froese et Taormina ont fait leurs preuves sur le plan des statistiques et il était clair qu’ils auraient un rôle important à jouer avec le Rocket cette saison. Mais la nomination de Froese comme capitaine va beaucoup plus loin que les statistiques. Elle démontre que l’homme a su faire ses preuves et gagner le respect de tout le monde, en l’espace de quelques semaines avec une nouvelle organisation.

Une bonne impression

À 26 ans, Byron Froese a encore l’ambition d’évoluer dans la LNH, il a d’ailleurs un contrat à un volet en poche la saison prochaine. Mais pour le moment, Froese a rapidement su s’établir comme une force tranquille au sein du vestiaire de sa nouvelle équipe.

Taormina mentionnait d’ailleurs que Froese est rapidement devenu un joueur vers qui les regards se tournent et qui sait capter l’attention quand il s’adresse au groupe.

L’organisation avait décidé d’attendre avant de permettre aux joueurs de passer au vote, pour choisir le premier capitaine de l’histoire du club. On savait que le groupe misait sur plusieurs vétérans, mais on souhaitait voir lesquels se démarqueraient. À ce chapitre, il faut reconnaître que Froese a impressionné tout le monde par son professionnalisme, son ardeur au travail et ses aptitudes de meneur dans le vestiaire. Si l’on se fie aux commentaires de ses coéquipiers, il semble que Froese ne soit pas nécessairement celui qui parle le plus fort, mais il est un joueur qui mène par l’exemple.

Chris Terry a été très élogieux à l’égard de son nouveau capitaine : « J’ai voté pour lui. Il m’a laissé une excellente impression. Il travaille très fort chaque jour et joue de la bonne façon. Il est le genre de joueur dont on cherche à imiter le jeu sur la patinoire. »

Froese est effectivement un joueur complet. Sur le plan offensif, il a gravi les échelons dans la formation depuis le début de la saison. Offensivement, il fait le travail avec une récolte de 8 points en 11 rencontres. Mais il a surtout démontré qu’il est un joueur « responsable », un qualificatif que les entraîneurs adorent.

Froese a donc séduit tout le monde depuis son arrivée à Laval. Ses qualités sur la patinoire et dans le vestiaire sont reconnues par ses pairs. À l’image de quelques-uns de ses coéquipiers, il a dû surmonter plusieurs embûches au cours de sa carrière, depuis qu’il a été sélectionné au 4e tour du repêchage de la LNH, en 2009. De la Ligue de la côte Est, à la Ligue américaine, en passant par le circuit Bettman, Froese a acquis un bagage d’expérience qui ont fait de lui le leader naturel qu’il est aujourd’hui.

Il a su développer des habitudes de travail exemplaires, qui illustrent la voie à suivre pour les jeunes de l’équipe, en plus d’impressionner les vétérans. Ces qualités mènent donc à la reconnaissance ultime dans un vestiaire, soit celle d’être élu capitaine par ses coéquipiers. Pas mal pour un joueur qui n’a jamais porté un « C » sur son uniforme au cours de sa carrière de joueur!

Maintenant que les joueurs et le personnel d’entraîneurs ont appris à découvrir Byron Froese, parions que les partisans auront beaucoup de plaisir à le voir évoluer dans l’uniforme du Rocket cette saison.