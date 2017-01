AP

ALBANY, N.Y. - Blake Coleman a récolté deux buts et une aide, Ken Appleby a stoppé 20 rondelles et les Devils d'Albany ont écrasé les IceCaps de Saint-Jean 6-2, mercredi.

Brian Gibbons, Ben Sexton, Blake Pietila et Carter Camper ont amassé un but et une aide chacun pour les Devils (20-13-1), qui ont signé une troisième victoire d'affilée.

Brett Lernout et Nikita Scherbak ont répliqué pour les IceCaps (17-14-3), qui ont un dossier de 4-2-2 depuis le début d'un voyage de 10 rencontres.

Charlie Lindgren a accordé cinq buts sur 16 lancers en 28:18 de jeu devant le filet des IceCaps. Yann Danis a pris la relève et il a repoussé 15 des 16 lancers dirigés vers lui.

Les Devils ont profité de deux de leurs quatre occasions en avantage numérique, alors que les IceCaps ont été 0-en-3.