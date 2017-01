SYRACUSE, N.Y. - Cory Conacher a amassé deux buts et deux aides pour mener le Crunch de Syracuse vers un gain de 7-5 contre les IceCaps de Saint-Jean, samedi, dans un match de la Ligue américaine de hockey.

Le Crunch s'est rapidement donné une priorité de quatre buts à mi-chemin en première période. Dominés 9-1 au chapitre des tirs, lors de cette séquence, les IceCaps ont répliqué en touchant la cible à trois reprises. Ils n'ont toutefois jamais été en mesure de créer l'égalité ou prendre les devants dans la rencontre.

Jeremy Morin a marqué deux buts pour le Crunch (18-9-4) tandis que Matt Taormina et Erik Condra ont tous deux ajouté un but et deux mentions d'assistance. Mike Halmo a été l'auteur de l'autre réussite des locaux.

Jacob de la Rose a enfilé l'aiguille deux fois pour les IceCaps (17-13-3). Markus Eisenschmid, Daniel Audette et Mark MacMillan ont aussi fait bouger les cordages pour les hommes de Sylvain Lefebvre.

Adam Wilcox a inscrit la victoire à sa fiche, même s'il a cédé cinq fois sur 16 lancers. Charlie Lindgren a encaissé la défaite en repoussant 19 des 25 tirs dirigés vers son filet.

Le Crunch a été très opportuniste en avantage numérique, capitalisant trois fois en quatre occasions. Les IceCaps ont quant à eux inscrit deux buts en cinq tentatives.