RDS.ca D'après un reportage de Stéphane Leroux

Pendant quatre saisons, Daniel Audette a eu beaucoup de pression sur ses épaules à Sherbrooke. Premier choix de l'histoire du Phoenix en 2012, Audette a connu quatre saisons dans la LHJMQ parsemées de hauts et de bas. Il en sort toutefois grandi et il a pris beaucoup de maturité.

« Je ne pense pas que ça ait dérangé. C’est sûr qu’il y avait de la pression, mais c’est normal et je devais m’attendre à ça. Être le premier choix d’une nouvelle équipe, ça exigeait de moi d’être un leader et d’aider l’équipe à gagner », se remémore le jeune attaquant.

Choix de 5e ronde du Canadien en 2014, Audette connaît tout de même de bons moments à sa première saison avec les IceCaps de Saint-Jean. Il compte sept buts et 11 mentions d'aide à sa fiche mais, encore plus important dans son cas, il s'applique à bien jouer défensivement.

« Daniel va bien. Il joue du bon hockey, évalue l’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre. Son jeu dans sa propre zone me surprend. Il porte beaucoup d’attention à son jeu défensif »

« Je suis content de la manière que je travaille jusqu’à présent. Je travaille fort à chaque présence sur la glace. Je me concentre là-dessus et le reste va arriver quand ce sera le temps. »

« Il veut jouer de la bonne façon et apprendre les bonnes choses parce qu’il veut jouer dans la Ligue nationale. Daniel ne peut pas espérer faire la LNH en se fiant uniquement à son talent inné, celui de marquer des buts », explique Lefebvre.

Prêt à se montrer patient

Jusqu'à maintenant 11 joueurs des IceCaps ont été rappelé au moins une fois par le CH cette saison, Audette ne se berce pas d'illusions. À 20 ans il sait qu'il doit faire ses classes et se montrer patient.

« C’est sûr que ce serait le fun, mais je me concentre à travailler fort et à m’améliorer chaque jour. On va laisser le temps faire les choses », philosophe-t-il.

Audette vient au 2e rang de la Ligue Américaine pour les buts en tirs de barrage avec trois, deux de ces buts ont donné des victoires au club école du Canadien....Club école du Canadien qui, rappelons-le, déménagera à Laval l'an prochain.

« Ça va être bien d’être à la maison. Je vais être proche de la maison. Mes amis sont là. Je pense qu’on va avoir de bonnes foules car les gens aiment le hockey dans la région de Montréal. Ça va être le fun. »

Comme Audette, Brendan Gallagher a aussi été le 147e choix de la séance de sélection de la LNH (en 2010). Voilà un joueur au gabarit identique duquel peut sûrement s'inspirer le numéro 24 des IceCaps.