Le Rocket de Laval a disputé son 10e match de la saison samedi, face aux Marlies, à Toronto. RDS.ca y va de son bulletin des joueurs pour cette première tranche du calendrier, où le club de Sylvain Lefebvre a maintenu un dossier de 5-3-2, pour 12 points sur une possibilité de 20 (,600).

*Les joueurs sont classés selon leur production de points.

Attaquants

Chris Terry, ailier gauche, 28 ans (6 buts, 5 passes, 11 points et -6 en 10 matchs)

Après avoir récolté 68 points en 58 matchs l’an dernier, Terry poursuit sur sa lancée, avec 11 points en 10 rencontres. Quatre de ses six buts ont été inscrits en avantage numérique, où son tir sur réception du cercles des mises en jeu gauche est redoutable. Sans aucun doute le pilier offensif du club.

Daniel Carr, ailier gauche, 25 ans (6-4-10 et +2 en 8 matchs)

Carr connaît un début de saison à la hauteur de sa réputation. Meilleur buteur du club, à égalité avec Chris Terry, il se présente à chaque match et est une menace constante près du filet adverse. Sylvain Lefebvre a la tête en paix chaque fois qu’il l’envoie sur la glace, en zone offensive ou défensive.

Nikita Scherbak, ailier droit, 21 ans (1-8-9 et +3 en 6 matchs)

Il était, avec Chris Terry, le meilleur attaquant du Rocket au moment d’être rappelé par le Canadien (22 octobre). Il était engagé, assez constant et, bien servi par sa vision du jeu, fréquemment une menace en zone offensive, particulièrement en avantage numérique.

Kyle Baun, ailier droit, 25 ans (1-7-8 et +9 en 9 matchs)

Après avoir mis quelques matchs à s’adapter à sa nouvelle équipe, l’ancien des Blackhawks a commencé à se signaler lors du voyage à Wilkes-Barre, Bridgeport et Providence. Il possède un bon tir, s’impose physiquement et joue intelligemment. Son différentiel de +9 est le meilleur du Rocket; aucun autre attaquant ne fait mieux que +4.

Byron Froese, centre, 26 ans (2-5-7 et +1 en 10 matchs)

Principalement utilisé au centre du deuxième trio, Froese est utile au Rocket autant offensivement que défensivement. Celui qui a disputé 62 matchs dans la LNH se sert bien de sa force et de sa longue portée pour menacer les défenses adverses. Il a connu ses meilleurs moments avec Daniel Carr et Kyle Baun.

Peter Holland, centre, 26 ans (3-3-6 et -6 en 8 matchs)

Holland a été capable du meilleur comme du pire depuis le début de la saison. À titre d’exemple, sa fiche de -5 le 25 octobre, contre Rochester! Après avoir passé la dernière saison dans la LNH, on est en droit de se demander s’il est parfaitement heureux à Laval. Chose certaine, il devra jouer mieux s’il veut être rappelé par le Canadien.

Daniel Audette, centre, 21 ans (3-2-5 et -8 en 10 matchs)

Audette est un marchand de vitesse qui a été principalement utilisé au centre du troisième trio jusqu’ici. Sa rapidité force d’ailleurs les défenses adverses à commettre des erreurs ou des pénalités. Son jeu défensif laisse toutefois à désirer (-8) et il a trop souvent tendance à passer au lieu de tirer.

Michael McCarron, centre, 22 ans (2-2-4 et 0 en 6 matchs)

McCarron jouait du bon hockey, mais ne cassait rien à Laval au moment de son rappel à Montréal (22 octobre). Il se sert bien de son imposante stature devant le filet en avantage numérique, mais il pourrait être plus solide sur ses patins et avec son bâton.

Nicolas Deslauriers, ailier gauche, 26 ans (2-2-4 et +4 en 8 matchs)

Deslauriers ne s’est pas présenté chez le Rocket à reculons, après trois saisons passées dans la LNH. Principalement utilisé à l’aile gauche du troisième trio, il est très « fatigant » en échec avant et possède une certaine touche offensive. Lefebvre l’a même utilisé à la ligne bleue les 27 et 28 octobre, et il a très bien fait.

Markus Eisenschmid, centre, 22 ans (1-2-3 et +3 en 5 matchs)

En voilà un qui en donnait plus que prévu avant de se blesser, le 20 octobre, à Wilkes-Barre. Non seulement était-il de toutes les missions défensives, mais il était également capable de contribuer offensivement. Son absence s’est faite sentir, surtout en infériorité numérique et au cercle des mises en jeu.

Jérémy Grégoire, centre, 22 ans (1-1-2 et +3 en 4 matchs)

Blessé lors du camp d’entraînement du Canadien, Grégoire a raté celui du Rocket. Ce qui ne l’a pas empêché de connaître un bon départ, notamment en désavantage numérique. Il s’est reblessé le 14 octobre et n’a pas joué depuis, étant limité à un total de quatre matchs.

Niki Petti, centre, 21 ans (1-1-2 et +1 en 7 matchs)

Petti, une recrue en provenance de la OHL, a « profité » de la blessure à Markus Eisenschmid pour insérer la formation pour de bon. Centre de soutien sur la troisième ou la quatrième ligne, il est rapide, combatif et intelligent défensivement.

Antoine Waked, ailier droit, 21 ans (0-2-2 et -3 en 10 matchs)

Après avoir amorcé la saison sur le deuxième trio, Waked, une recrue, a chuté au troisième, puis au quatrième. Le talent est là, mais il doit encore s’ajuster à la vitesse de jeu de la AHL, de loin supérieure à celle de la LHJMQ. Parmi ceux qui ont joué les 10 premiers matchs, Brett Lernout et lui sont les seuls à ne pas avoir encore marqué.

David Broll, ailier gauche, 24 ans (1-0-1 et +1 en 5 matchs)

Dans son rôle de « policier » sur le quatrième trio, Broll a bien répondu lorsque Sylvain Lefebvre a fait appel à lui. Il a notamment marqué à Wilkes-Barre. Très apprécié de ses coéquipiers, il est le 13e attaquant du club, au mieux.

Réservistes

Jordan Boucher, centre, 23 ans (1-0-1 et -1 en 5 matchs)

Rappelé après le match à Wilkes-Barre, son bon jeu l’a fait grimper du quatrième au troisième trio. Il possède la vitesse pour jouer dans la LAH. Il a brillé le 28 octobre, à Toronto.

Yannick Veilleux, ailier gauche, 24 ans (0-0-0 et 0 et 4 matchs)

Rappelé de Brampton à la suite de la blessure de Markus Eisenschmid, le 20 octobre, Veilleux a surtout fait parler de lui physiquement, sur la quatrième ligne.

Thomas Ebbing, centre, 23 ans (0-0-0 et -1 en 1 match)

Il a été rappelé à la suite de la décision de Martin Reway de « déserter » l’équipe, le 26 octobre. On l’a seulement vu une fois, à Rochester, et a été très peu utilisé.

Défenseurs

Matt Taormina, 31 ans (1-10-11 et -8 en 10 matchs)

Taormina donne au Rocket exactement ce à quoi il s’attendait : il est le quart-arrière de l’équipe et alimente à merveille ses coéquipiers, spécialement sur le jeu de puissance. Son différentiel est de 0 à Laval et de -8 à l’étranger, où Lefebvre ne peut le sortir des griffes des meilleurs attaquants adverses.

Stefan Leblanc, 21 ans (2-3-5 et +4 en 10 matchs)

On le savait bon offensivement, après une saison de 37 points à Mississauga (OHL), mais Leblanc est également fiable en défense. Mobile, il est difficile à déjouer et relance très bien l’attaque. Le fait qu’il n’ait pas encore été retranché de la formation, bien qu’il soit une recrue, en dit long sur son travail.

Jakub Jerabek, 26 ans (0-5-5 et +7 en 8 matchs)

Jerabek est encore en mode adaptation au style de jeu nord-américain. Ses cinq points et sa fiche de +7 en huit matchs ne reflètent pas vraiment son début de saison, ponctué de hauts et de bas. Il se fait parfois dominer physiquement et battre défensivement. En attaque, il possède un belle vision du jeu.

Tom Parisi, 24 ans (3-0-3 et +5 en 9 matchs)

Parisi a profité du premier voyage de la saison (20-22 octobre) pour gagner en confiance et grimper dans la hiérarchie des défenseurs. Il est fréquemment utilisé dans le top-4 et se sert bien de sa mobilité, autant offensivement que défensivement.

Éric Gélinas, 26 ans (1-0-1 et -4 en 5 matchs)

Si Gélinas rêve de retourner dans la LNH un jour, il devra améliorer son jeu défensif et sa prise de décisions avec la rondelle. Déjà laissé de côté à cinq reprises en raison de la « règle des vétérans » de la LAH, il a le talent pour faire mieux. Il a sa destinée entre les mains.

Brett Lernout, 22 ans (0-0-0 et -5 en 10 matchs)

Lernout fait de plus en plus confiance à son tir, possiblement le deuxième plus puissant du Rocket, après celui d’Éric Gélinas. Lefebvre lui fait également grandement confiance en situations périlleuses, en fin de match ou en désavantage numérique. Il cogne à la porte de la LNH, mais doit être plus constant.

Simon Bourque, 20 ans (0-0-0 et -1 en 6 matchs)

Belle entrée en matière pour l’ancien de la LHJMQ. Intelligent, il ne prend pas trop de chances lorsqu’il a la rondelle et s’adapte, petit à petit, à la vitesse de jeu de la LAH. Plus jeune joueur du club, il est toutefois souvent le défenseur en trop.

*Blessé, Noah Juulsen n’a toujours pas joué cette saison. Il devrait être de retour au jeu d’ici la mi-novembre.

Gardiens

Charlie Lindgren, 23 ans (3-2-2, 3,60 et ,883)

Brillant lors de la première fin de semaine de la saison, Lindgren a ensuite connu trois sorties difficiles consécutives. Il s’est ressaisi à Providence, avant de briller à Rochester et Toronto. S’il aspire à éventuellement seconder Carey Price, il se doit d’être l’un des bons gardiens de la LAH. Ce qu’il n’a pas (encore) été cette saison.

Zach Fucale, 22 ans (2-1-0, 3,52 et ,866)

Solide lors de son premier départ de la saison, le 21 octobre à Bridgeport, ç’a été plus difficile pour Fucale lors de son deuxième, le 25 octobre contre Rochester. Il a parfois tendance à commettre le premier geste et à être « déporté » devant son filet.