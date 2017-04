RDS.ca

Les IceCaps de St. John’s auront attendu au dernier match de la saison régulière, mais ils y sont finalement parvenus. Ils obtiennent leur billet pour les séries éliminatoires grâce à un gain de devant les Marlies de Toronto.

Chris Terry a mené son équipe vers sa qualifications pour les séries avec deux buts.

Terry s'est amené seul devant le gardien Garret Sparks et il lui a glissé la rondelle entre les jambières pour donner les devants 1-0 aux IceCaps (36-30-10) tôt en première période. Il a inscrit son deuxième filet de la rencontre au deuxième vingt pour atteindre le plateau des 30 buts cette saison. Il est le premier joueur de l'histoire de la concession à réaliser pareil exploit.

Daniel Audette a récolté un but et une aide et Anthony Camara a également trouvé le fond du filet pour les IceCaps.

Charlie Lindgren a repoussé 31 tirs dans la victoire. Il a permis aux IceCaps de conserver leur avance en réalisant un arrêt spectaculaire en deuxième période, bloquant la rondelle avec le bâton de Terry, puisqu'il avait perdu le sien.

Andrew Nielsen a été le seul à répliquer du côté des Marlies (42-29-5).

Sparks a été chassé de la rencontre après avoir alloué trois buts en 12 tirs pour la formation torontoise. Kasimir Kaskisuo a par la suite bloqué 13 des 14 tirs dirigés vers lui.