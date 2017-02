HERSHEY, Pa. - Paul Carey a inscrit un but et deux aides et il a propulsé les Bears de Hershey vers une victoire de 5-2, samedi, face aux IceCaps de Saint-Jean.

Carey, Tyler Lewington et Ryan Bourque ont fait bouger les cordages en première période pour les Bears (23-13-10), qui ont une fiche de 4-0-1 à leurs cinq dernières sorties. Stanislav Galiev et Christian Thomas, en avantage numérique, ont aussi marqué.

Charles Hudon et Chris Terry ont trouvé le fond du filet pour les IceCaps (21-19-6). Daniel Carr a amassé deux aides.

Parker Milner a effectué 29 arrêts dans la victoire et Yann Danis a stoppé 17 lancers dans la défaite.