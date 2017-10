J’en ai vécu des soirées spéciales au vieux Colisée de Saint-Vincent-de-Paul à Laval dans les années 1990. Des soirées mémorables dans la vielle « House of Pain ». Le hockey junior et le Titan ont quitté ce vétuste amphithéâtre au terme de la saison 1997-1998, laissant derrière une histoire incroyable dans la LHJMQ. Autant les Saints, le National, les Voisins et le Titan auront fasciné tour à tour les amateurs de hockey de l’île Jésus qui, après tout, ont vu à l’œuvre les deux meilleurs attaquants de l’histoire du hockey junior québécois en Michael Bossy et Mario Lemieux.

Ce soir, 20 ans plus tard, le hockey va revivre à Laval alors que le Rocket, club-école du Canadien dans la Ligue américaine, installe officiellement ses pénates dans l’ultra-moderne Place Bell, un aréna digne de la 3e ville la plus populeuse au Québec, il était temps!

La Ligue américaine est certes un produit à découvrir pour les amateurs de la région de Montréal et la venue du Rocket à Laval sera certes une belle vitrine pour ce circuit, qui a déjà eu pignon sur rue dans la Belle Province à Sherbrooke avec les Jets et les Canadiens ainsi qu’à Québec avec les Citadelles.



Le Rocket misera sur une formation solide avec un gardien, Charlie Lindgren, qui a démontré qu’il n’était pas trop loin de la LNH. Le Rocket, ce sera aussi une défensive qui misera entre autres sur le 2e meilleur pointeur chez les arrières du circuit l’an dernier en Matt Taormina, un vétéran de la Ligue américaine fondée en 1936. À l’attaque, l’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre, qui entreprend sa 6e saison à la barre du club-école du CH, compte sur un bon mélange de vétérans et de jeunes qui annoncent une belle profondeur. Pour un, Chris Terry, a pris le 2e rang des pointeurs de la LAH l’an dernier avec 68 points. Les jeunes Michael McCarron, Nikita Scherbak, Martin Reway, Daniel Audette, Daniel Carr et la nouvelle acquisition Nicolas Deslauriers voudront en mettre plein la vue pour obtenir une première chance avec le grand club ou encore pour « remonter » avec le Canadien.



Le Rocket misera aussi sur une belle brochette de joueurs francophones avec Zachary Fucale, Éric Gélinas, Simon Bourque, Daniel Audette, Nicolas Deslauriers, Antoine Waked, Jérémy Grégoire et Yannick Veilleux. Les trois entraîneurs derrière le banc et le directeur général Larry Carrière s’expriment aussi en français, ce qui devrait favoriser la proximité de l’équipe avec ses partisans.



On annonce une salle comble pour la première ce soir contre les Sénators de Belleville. Le club-école des Sénateurs d’Ottawa s’amène avec le joyau de l’organisation, le défenseur québécois Thomas Chabot, joueur par excellence du dernier Championnat mondial de hockey junior. L’aventure de la Ligue américaine à Laval ce sera aussi ça : voir à l’œuvre les meilleurs espoirs des autres formations de la Ligue nationale de hockey.



Le Réseau des sports vous offrira 16 matchs du Rocket en direct de Laval à compter de ce soir. Notre calendrier comportera 8 matchs avant la période des Fêtes et 8 autres après la pause de Noël. J’aurai l’honneur de décrire l’action en compagnie de notre nouvel analyste Bruno Gervais, qui a joué 264 matchs dans la Ligue américaine au cours de sa carrière professionnelle. François-Etienne Corbin à l’animation et le reporter Patrick Friolet complétera notre équipe. Nous avons tous bien hâte d’entreprendre cette nouvelle aventure avec les amateurs du Canadien, mais surtout avec les amateurs de hockey en général.