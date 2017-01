Communiqué

Ann-Sophie Bettez a poursuivi sur sa lancée, obtenant six points dans une victoire et une défaite en prolongation des Canadiennes contre l’Inferno de Calgary, devant deux salles combles au Complexe sportif Bell et au Centre Civique Dollard-des-Ormeaux en fin de semaine.

Bettez a marqué trois buts et a ajouté trois passes dans les deux matchs pour se hisser au troisième rang chez les pointeuses de la LCHF avec 28 points (14 buts, 14 aides). Elle est maintenant à deux points de ses coéquipières Caroline Ouellette et Marie-Philip Poulin, qui partagent le premier rang dans la Ligue avec 30 points chacune. Avec ses succès en fin de semaine, Bettez a prolongé sa série de points à huit matchs, enregistrant 10 buts et 10 passes pendant ce temps.

Le match de dimanche a été un moment marquant pour l’attaquante Emmanuelle Blais, qui a joué son 150e match en carrière dans la LCHF. Et avant le match, Ouellette et la défenseure Cathy Chartrand ont été reconnues pour les plateaux qu’elles ont récemment franchis, Ouellette ayant reçu un bâton d’or et un chandail rétro des Stars de Montréal pour avoir atteint 300 points en carrière. Chartrand a reçu un chandail rétro des Stars pour être devenue la meilleure pointeuse de tous les temps de la LCHF parmi les défenseures. Les cadeaux ont été remis par les anciennes coéquipières des joueuses, Catherine Ward et Tawnya Danis.