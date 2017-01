RDS.ca d'après un reportage de Pierre Vézina

La 58e édition du prestigieux Tournoi international de hockey pee-wee de Québec débutera dans moins d’un mois.

Cent vingt équipes provenant de 17 pays seront au rendez-vous qui a attiré l'an dernier plus de 235 000 spectateurs.

L'un des centres d'intérêt de l'année dernière sera de retour en 2017, soit la formation toute féminine dirigée par Caroline Ouellette. Mais le directeur général du tournoi, Patrick Dom, aurait souhaité en accueillir plus d'une cette année.

« Le but de l'équipe féminine était d'ouvrir les portes au hockey féminin. Je ne sais pas pourquoi, ça ne lève pas. La présence d'une équipe féminine demeure importante. Caroline a mentionné qu'il y avait une augmentation du nombre d'inscriptions pour faire son équipe », a déclaré M. Dom.

Ce sera la deuxième édition du tournoi à se tenir dans le nouvel amphithéâtre. Après une première expérience de rodage, on ne s'ennuie plus vraiment du bon vieux Colisée Pepsi.

« Je pense qu'on est capable de voir l'efficacité, surtout au niveau des technologies. Il y avait beaucoup de diachylons dans le Colisée Pepsi. On l'a apprivoisé, maintenant on est bien dans le Centre Vidéotron. On réalise les possibilités que nous avons ici, ce que nous n'avons pas vu l'an dernier », a mentionné Patrick Dom.

On parle souvent du nombre impressionnant de 120 équipes de partout dans le monde à participer à l'évènement, mais le plus difficile pour le directeur du tournoi, c'est de devoir refuser pas moins de 180 demandes.

« Ça prouve que le tournoi est en santé. Si on devait aller chercher des équipes, ce serait absolument dramatique. De voir les contacts que j'ai avec les gens, comment ils veulent venir au tournoi pee-wee, comment ils sont fâchés de ne pas avoir été acceptés au tournoi pee-wee, c'est impressionnant de voir ça », a-t-il expliqué.

Un autre signe de succès du tournoi est le fait que pas moins de 1215 anciens joueurs du tournoi pee-wee depuis la première édition de 1960 ont disputé au moins un match dans la Ligue nationale.

De plus, une quarantaine d'anciens de la Ligue nationale viendront à Québec en février à titre d'entraîneur ou de père de jeunes pee-wee.