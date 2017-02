Oui, je sais, il fait encore froid ce matin et nous sommes en plein hiver, mais dans quatre mois, jour pour jour, aura lieu à Saint John au Nouveau-Brunswick la séance de sélection de la LHJMQ. Un encan qui sera sans doute un des meilleurs des 15 dernières années pour le circuit Courteau. La Ligue Midget AAA regorge en 2016-2017 d’excellents espoirs, à commencer par les cinq meilleurs compteurs du circuit qui, à dix jours de la fin de la saison, sont cinq espoirs âgés de 15 ans. Du jamais vu dans les 41 ans d’histoire de la Ligue Midget AAA.

On aura l’occasion de reparler des Alexis Lafrenière, Samuel Poulin, Xavier Parent et des autres, mais ce matin, en jetant un coup d’œil au classement de la LHJMQ, on se rend compte que certaines équipes de la LHJMQ sont en excellente position pour faire des pas de géants lors de cette séance de sélection.

L’Océanic de Rimouski possède trois sélections de première ronde pour cette séance qui s’annonce historique. Outre son premier choix, le directeur général rimouskois Serge Beausoleil misera aussi sur la première sélection des Screaming Eagles (échange de Michaël Joly en décembre 2015) et aussi celle des Tigres de Victoriaville (échange de Jérémie Beaudin en début de saison). C’est donc dire qu’en date d’aujourd’hui, Rimouski parlerait aux 7e, 12e et 13e rangs, mais cela risque évidemment de changer d’ici la fin de la saison.

Les Voltigeurs de Drummondville, actuellement la formation la plus jeune de la ligue en termes de moyenne d’âge, possèdent leurs propres choix ainsi que celui des Remparts de Québec (acquisition de Jérôme Verrier en décembre 2014). Le DG des Voltigeurs, Dominique Ducharme, réclamerait donc, au moment où l’on se parle, aux 5e et 9e rangs et il possède aussi trois sélections de deuxième tour. Attention il ne faut pas oublier que les cinq pires équipes au classement seront impliquées dans une loterie « nouveau format » cette année. La dernière équipe au classement aura 43 % des chances d’obtenir le tout premier choix, la 17e place obtiendra 29 %, alors que les 16e, 15e et 14e places au classement obtiendront respectivement 14 %, 9 % et 5 % des chances de se voir octroyer le privilège de montre sur l’estrade en premier.



Le Drakkar de Baie-Comeau est sans doute l’équipe en meilleure position pour cette séance de sélection. La troupe de Martin Bernard lutte farouchement en ce moment pour grimper dans les 16 premières équipes au classement et participer à la danse printanière des séries éliminatoires. Actuellement 17e, le Drakkar réclamerait donc au 2e rang (en ne tenant pas compte de la loterie), mais parlerait aussi au 4e rang grâce à la sélection des Olympiques de Gatineau obtenue dans la transaction de Nicolas Meloche l’an dernier. En fait, dans ce troc, le DG du Drakkar Steve Ahern a réalisé tout un coup en subtilisant en plus du choix de première ronde de 2017, le premier choix de 2018, de même que l’attaquant D’Artagnan Joly aux Olympiques. Quand on pense que Meloche n’est même plus à Gatineau cette année, c’est une acquisition incroyable, d’autant plus que les Olympiques risquent fort bien de se retrouver dans le dernier tiers du classement la saison prochaine... Le premier choix de 2018 des Olympiques risque donc de devenir une très bonne sélection aussi.



À Baie-Comeau, on mise en ce moment sur un des noyaux d’avenir les plus intéressants de la LHJMQ. Il y a quatre espoirs de 16 ans qui jouent régulièrement depuis le retour au jeu de Gabriel Fortier, sans oublier un 5e, le gardien Justin Blanchette, acquis de Sherbrooke il y a quelques semaines, qui gagne en expérience aux côtés d’Antoine Samuel. Chez les 17 ans, outre Joly, le Russe Ivan Chekhovich (meilleur pointeur de l’équipe), le défenseur Yan Aucoin et l’attaquant Kevin Lamontagne font partie de l’avenir de la formation. Et faut-il rappeler que Jordan Martel, auteur de 18 buts cette année, n’a que 18 ans. Si le Drakkar réclame deux fois dans les cinq premiers choix comme la tendance actuelle semble le démontrer et qu’il met la main sur deux des joyaux de la cuvée 2017, il pourrait devenir une formation très solide en 2018-2019 et surtout en 2019-20 lorsque ce superbe noyau arrivera à maturité.



À ce groupe d’équipe qui entrevoit le 3 juin 2017 avec beaucoup d’espoir, il ne faut pas oublier les Wildcats de Moncton, qui réclameront 11 joueurs dans les cinq premières rondes à Saint John le 3 juin. Les Wildcats, derniers au classement général, ont fait maison nette cette année et en paient durement le prix, ayant subi 15 revers consécutifs. Le directeur général Roger Shannon rêve d’obtenir le tout premier choix de la séance annuelle de cette année.



En résumé les partisans du Drakkar, des Voltigeurs, de l’Oceanic et aussi des Wildcats de Moncton, qui se retrouvent en bas de classement cette année, peuvent certainement aspirer à des jours meilleurs très bientôt.