Les vacances sont terminées! C’est la grande rentrée au lendemain de la fête du Travail. Pour ma part, c’est une saison remplie de nouveaux défis qui s’annonce avec la venue notamment de la Ligue américaine à Laval et l’arrivée du Rocket.

Certes, il y aura un élément de curiosité avec le club-école du Canadien, le Rocket, qui aura pignon sur rue à la toute nouvelle Place Bell, un amphithéâtre ultra-moderne qui n’a rien à envier aux autres constructions récentes du même genre.

Même si la Ligue américaine occupera une partie de mes affectations, je serai toujours à l’affût de ce qui se passe dans la Ligue junior majeur du Québec qui amorcera, le 21 septembre prochain, sa 49e saison. Une campagne qui devrait nous faire découvrir de nouveaux jeunes talents, alors que plusieurs vedettes en devenir donneront leurs premiers coups de patin dans le circuit Courteau.

On l’a dit en juin : la cuvée 2017 s’annonçait exceptionnelle, et force est d’admettre que la première impression laissée par ces jeunes loups en matchs préparatoires aura été excellente. Le calendrier pré-saison se terminera dans une dizaine de jours, mais les premiers de classe ont déjà profité des premiers matchs pour montrer de quel bois ils se chauffent.

Le phénomène Alexis Lafrenière semble déjà avoir frappé le bas Saint-Laurent. Le jeune prodige de 15 ans (il aura 16 ans en octobre) a profité de ses quatre premières sorties avec l’Océanic de Rimouski pour enregistrer deux buts et huit mentions d’aide. Celui que certaines publications considèrent déjà comme le meilleur espoir professionnel pour la cuvée de la LNH en 2020 en a mis plein la vue au camp jusqu’ici. Mais Lafrenière n’est pas tout seul. À Moncton, Jakob Pelletier, 3e choix de l’encan de juin dernier ,a inscrit six buts et récolté trois mentions d’aide à ses quatre premiers matchs avec les Wildcats de Moncton. À Halifax, Xavier Parent a obtenu cinq points en quatre parties avec les Mooseheads jusqu’ici . Même chose à Sherbrooke pour son ex-coéquipier chez les Phénix d’Esther-Blondin, Samuel Poulin.

On pourrait aussi ajouter des noms comme Xavier Simoneau à Drummondville, Antoine Rochon, Ryan Francis et Brooklyn Kalmikov au Cap-Breton, Justin Barron à Halifax ou encore Justin Bergeron et Alex Beaucage chez les Huskies, tous de jeunes patineurs qui risquent de devenir très familiers au cours des prochaines années pour les amateurs de la LHJMQ.

Si la dernière séance de repêchage de la LNH a laissé un gout amer aux amateurs de la LHJMQ, cela devrait être complètement différent à Dallas en 2018. Plusieurs espoirs du circuit Courteau seront âprement suivis cette année, à commencer par Joe Veleno, des Sea Dogs de Saint John, qui entreprendra sa troisième campagne dans le circuit.

Veleno est considéré comme un espoir top-5 pour la LNH en ce début de saison. Il est toutefois loin d’être seul cette année : il faut ajouter les noms de Filip Zadina, Benoit-Olivier Groulx et Jared McIsaac (Halifax), Gabriel Fortier et Xavier Bouchard (Baie-Comeau), Noah Dobson (Bathurst), Anderson MacDonald et Phillip Kurashev (Québec), pour n’en nommer que quelques-uns. Pour la première fois depuis longtemps, la LHJMQ enverra de superbes espoirs devant le filet à la cuvée de 2018. On pense à Olivier Rodrigue (Drummondville), Alexis Gravel (Halifax) et Kevin Mandolese (Cap-Breton). De penser voir une dizaine d’espoirs réclamés dans les deux premières rondes en juin 2018 ne tient pas de l’utopie.

Quelques questions restent toutefois en suspens d’ici le début de la saison aux quatre coins du circuit.

En voici quelques-unes sur lesquelles on peut faire un peu de méditation :

Qui sera l’entraîneur-chef des Sea Dogs de Saint John à la suite du départ de Danny Flynn?

Avec qui Joe Veleno évoluera sur le 1er trio des Sea Dogs?

Est-ce que Pierre-Luc Dubois (19 ans) et Nico Hischier (18 ans) reviendront dans la LHJMQ cette année?

Est-ce qu’Anderson MacDonald, qui a réclamé une transaction au Phoenix de Sherbrooke, pourra inscrire plus de buts que l’an dernier avec les Wildcats?

Est-ce que Vitalii Abramov reviendra avec les Olympiques? (Il se fait tirer l'oreille)

À quel endroit aboutira Samuel Girard des Cataractes à la période des Fêtes?

Parlant de Girard, sera-t-il en mesure de disputer quelques matchs à Nashville en début de saison?

Est-ce qu’Alexis Lafrenière sera la recrue par excellence de la LHJMQ en 2017-18, un titre qui a échappé aux joueurs québécois au cours des six dernières années?

Est-ce que le Titan d’Acadie-Bathurst, qui évolue dans la faible section des Maritimes, pourra connaître une saison de 100 points pour la 1re fois de son histoire?

Est-ce que les Tigres de Victoriaville forment l’équipe à battre dans la LHJMQ?

Outre Dubois et Girard, est-ce qu’un autre joueur de la LHJMQ parviendra, en première moitié de saison, à se gagner une invitation au camp final d’ÉCJ 2018 en décembre?

Qui seront les joueurs de 20 ans chez l’Armada? Est-il possible de revoir Jérémy Roy dans ce rôle avec l’Armada?

Parlant de l’Armada, souffrira-t-elle de l’arrivée à Laval du Rocket de la Ligue américaine?

Est-ce que la LHJMQ parviendra à remonter en haut des 2 millions de spectateurs en 2017-2018?

Il reste encore 25 matchs préparatoires à disputer au cours des deux prochains week-end après lesquels la saison se mettra en marche à Saint John le 21 septembre... On garde nos prédictions pour les jours précédents!