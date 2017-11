Les Sea Dogs de Saint John connaissent une saison extrêmement difficile avec seulement quatre victoires en 22 matchs, un scénario qui avait été prévu par la plupart des observateurs en début de campagne.

Ce qui avait été moins prévisible c’est le fait qu’après 22 matchs l’attaquant Joe Veleno ne compte que quatre buts à sa fiche. Qu’on se comprenne bien : Veleno ne joue pas du mauvais hockey avec 21 points en 22 matchs, mais il lui est difficile de trouver le fond du filet avec régularité depuis le début de la campagne.

Nommé capitaine de la formation qui est entré en période de reconstruction, Veleno se met une tonne de pression sur les épaules cette année, il sait qu’il est un des rares vétérans de retour de l’édition championne de 2016-2017 et il y a bien sur la séance de repêchage de la LNH dans sept mois. Depuis le début de la saison, celui qui a obtenu une permission spéciale pour évoluer dans la LHJMQ à 15 ans en 2015-2016, a connu une séquence de 11 matchs sans marquer et il n’a inscrit qu’un seul but en 12 sorties à domicile devant ses partisans.

Pour avoir discuté avec plusieurs recruteurs professionnels à son sujet on ne semble pas encore trop inquiet, car on s’aperçoit que Veleno se défonce à chacun des matchs, mais qu’il n’a pas la chance d’évoluer avec des joueurs aussi dominants que l’an dernier. Sans rien enlever à Daniel Hardie et Ostap Safin (une recrue) ce sont deux joueurs qui n’ont pas autant de millage dans le circuit Courteau que d’autres espoirs mieux entourés.

Ces mêmes recruteurs de la Ligue nationale ont bien hâte de voir Veleno à l’œuvre ce soir et jeudi à l’occasion des deux matchs de la série Canada-Russie à Charlottetown et Moncton où il aura la chance, selon les trios concoctés par Dominique Ducharme, de jouer avec Joel Teasdale de l’Armada à sa gauche et le meilleur pointeur du circuit à sa droite, Drake Batherson des Screaming Eagles du Cap-Breton.

Mon réputé collègue de TSN Craig Button, qui parcourt les arénas à la grandeur de la planète, a placé le numéro 9 des Sea Dogs au 25e rang sur sa liste du mois de novembre des meilleurs espoirs pour juin 2018. Je trouve ce classement un peu sévère, mais il n’en demeure pas moins que Filip Zadina, Jared McIsaac et Noah Dobson semblent maintenant en avance sur Veleno dans le cahier des recruteurs professionnels chez les espoirs de la LHJMQ. Nous n’aurions pas parié là-dessus il y a deux ans.

À l’issue des deux matchs contre les Russes, Veleno retournera avec les Sea Dogs, une équipe qui se battra toute la saison pour se qualifier pour les séries. Veleno devra se concentrer à offrir son meilleur effort sans trop se soucier des statistiques, plus il se mettra de pression, plus il tiendra son bâton serré et plus il lui sera difficile de marquer des buts. Veleno se retrouve présentement au 24e rang des pointeurs du circuit, parions qu’il grimpera dans cette hiérarchie au fil des prochaines semaines s’il laisse parler son talent. Il y a aussi fort à parier que Veleno fera partie de l’équipe canadienne des moins de 18 ans en avril prochain, car il est peu probable que les Sea Dogs veillent tard en séries si, bien sûr, ils arrivent à se qualifier.