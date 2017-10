C’est finalement ce soir que le défenseur de 19 ans Samuel Girard va disputer son premier match officiel dans la Ligue nationale avec les Predators de Nashville. Girard, faut-il le rappeler, manque énormément à sa formation junior à Shawinigan, les Cataractes ayant amorcé la saison avec un dossier de 0-7-1 à leurs huit premiers matchs.

L’ascension prématurée de Girard dans la LNH et aussi celle de Pierre-Luc Dubois de l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui a inscrit son premier but avec les Blue Jackets de Columbus vendredi, nous fait réaliser qu’il pourrait n’y avoir aucun Québécois avec Équipe Canada junior 2018. Oui, vous avez bien lu! Le Québec pourrait être complètement blanchi.

Cet été, au camp estival de la formation nationale junior, Dubois et Girard étaient les deux seuls Québécois parmi les 41 joueurs invités. C'est de loin la plus faible représentation de l’histoire du circuit au camp estival. Or, voilà que deux mois plus tard ces deux Québécois ont fait leur niche dans la LNH. Certes, il est encore tôt en saison et rien ne dit que Dubois et/ou Girard ne seront pas éventuellement retournés à leur équipe junior respective à un moment donné cet automne, mais il n’en demeure pas moins qu’au moment d’écrire ces lignes aucun des 425 joueurs de la LHJMQ ne semble dans la mire de la formation nationale pour le Championnat du monde qui aura lieu à Buffalo cette année.

Dans l’histoire des formations nationales, il y a eu de faibles représentations du circuit Courteau comme en 2012 et 2007, où il n’y avait que deux représentants originaires de la Belle Province, ou pire encore en 2008 et 2005, où il n’y en avait qu’un seul, mais jamais le Québec n’a complètement été blanchi de la formation nationale. Est-ce que 2018 pourrait être l’année d’une triste première? Il est bien sûr à souhaiter que non!

Dominique Ducharme, l’entraîneur-chef de la formation nationale canadienne, qui comprend la situation, mentionne que la série de deux matchs contre une sélection russe en novembre prochain sera très importante pour les joueurs de la LHJMQ. À ceux qui seront choisis pour ces deux rencontres de prouver qu’ils peuvent, à tout le moins, espérer une invitation au camp final de sélection qui se déroulera à St Catharines en Ontario du 12 au 15 décembre.

Dans l’histoire, il est arrivé quelques fois que des joueurs ignorés au camp d’été ayant connu de bons débuts de saison se sont mérités une place au camp avant de finalement se trouver une niche parmi les 22 joueurs de la formation nationale, ce n’est pas impossible, mais c’est loin d’être évident.

Au cours des deux dernières années, la LHJMQ a fait figure de parents pauvres lors des séances de sélection de la LNH. Il est normal que le bassin de joueurs de 18 ou 19 ans soit faible pour l’équipe nationale cette année. Faut-il rappeler que pas plus tard que l’an dernier, six Québécois s’alignaient avec Équipe Canada junior 2017? Les deux prochaines cuvées s’annoncent meilleures pour la LHJMQ, il est donc permis de croire que la représentation québécoise sera meilleure au sein d’Équipe Canada junior 2019 et 2020, mais pour cette année ça risque d’être difficile.

