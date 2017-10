1 - Blainville-Boisbriand



L’Armada a beau se débrouiller sans les services de Pierre-Luc Dubois, qui est toujours avec les Blue Jackets de Columbus, il n’en demeure pas moins que c’est un départ canon pour la troupe de Joël Bouchard. Une fiche de 8-2-0 après 10 matchs, bonne pour le sommet de la section Ouest, après un mois d’activités.





2 - Rouyn-Noranda



Les Huskies ont eu un bon calendrier préparatoire et cette séquence s’est poursuivie à l’ouverture de la saison. Une seule défaite en temps réglementaire pour la troupe de Gilles Bouchard, qui a gagné ses deux duels contre l’Armada. Samuel Harvey est solide devant la cage des Huskies en ce début de campagne.



3 - Moncton



Les Wildcats représentent la plus belle surprise de ce début de saison. Une fiche de 8-2-2 qui fait largement contraste avec la saison 2016-2017, où l’équipe du Nouveau-Brunswick n’avait gagné qu’un seul de ses 35 derniers duels. Mika Cyr, Jeremy McKenna et la recrue de 16 ans Jakob Pelletier sont en feu, les trois se retrouvent parmi les 20 meilleurs pointeurs de la LHJMQ.



4 - Halifax

Les Mooseheads sont jeunes, mais aussi très talentueux. La recrue tchèque Filip Zadina a déjà atteint le plateau des 10 buts, alors que le vétéran de 20 ans Maxime Fortier compte déjà 18 points en 11 matchs. Les Mooseheads vont être très coriaces tout au long de la saison.



5 - Québec



Une autre belle surprise de ce début de saison est certes la performance des Remparts de Québec. Les hommes de Philippe Boucher ont gagné 8 de leurs 11 premiers matchs et n’ont pas encore perdu en 4 sorties à domicile. Dereck Baribeau a connu un très fort début de campagne avec 5 gains à 5 cinq premiers départs.



6 - Sherbrooke



De toutes les équipes du circuit, le Phoenix de Sherbrooke est la formation qui compte le plus de vétérans et cela semble rapporter des dividendes. Les Sherbrookois ont une fiche de 6-3-3 et inscrivent en moyenne près de 4 buts par matchs. Seule note discordante, le mauvais début de saison du gardien Evan Fitzpatrick.



7 - Victoriaville



Les Tigres de Victoriaville sont considérés comme une puissance dans le circuit cette année. Après avoir gagné leurs quatre premiers matchs, les félins sont dans une mauvaise séquence avec 5 revers en 6 matchs. Le vétéran de 18 ans Maxime Comtois connaissait un début de saison du tonnerre (9 buts en 7 matchs) avant d’être mis K.-O. par une commotion cérébrale.



8 - Cap-Breton



En grande partie grâce au travail de l’espoir des Sénateurs d’Ottawa Drake Batherson, les Screaming Eagles jouent du bon hockey en ce début de saison. Batherson a participé à 20 des 44 buts de l’équipe. Les gardiens Kevin Mandolese et Kyle Jessiman continuent de se partager le boulot devant le filet de l’équipe.

9 - Drumondville



Les Voltigeurs de Drummondville présentent l’alignement le plus jeune de la LHJMQ et en ce sens le dossier de 7-3-1 peut paraître un peu surprenant. L’équipe est bien dirigée et mise sur d’excellentes recrues, dont Xavier Simoneau et Dawson Mercer.



10 - Acadie-Bathurst

Le Titan n’a que 3 revers en temps réglementaire en 12 matchs, mais on espère mieux chez la troupe de la région chaleur. Le Titan pourrait revoir très bientôt son attaquant russe Vladimir Kuznetsov, qui pourrait donner un sérieux coup de main à Antoine Morand, auteur de 13 points en 10 matchs.



11 - Rimouski

L’Oceanic de Rimouski est en période de transition, mais qu’à cela ne tienne, l’équipe du Bas St-Laurent connaît un excellent départ (6-3-1). Les partisans de l’Oceanic auront beaucoup de plaisir à voir évoluer le duo d’Alexis Lafrenière et Dmitri Zavgorodniy au cours des deux prochaines saisons. Les deux ont déjà 12 points au compteur alors qu’une autre recrue, Colten Ellis, est très solide devant le filet avec sa moyenne de buts alloués de 2,22.



12 - Baie-Comeau



Le Drakkar a une fiche déficitaire et, il faut le dire, un peu décevante de 5-6-0 en ce début de campagne. À la décharge du Drakkar, le calendrier n’était pas commode avec 8 des 12 premiers matchs sur les patinoires adverses. Jordan Martel a repris là où il avait laissé l’an dernier avec 14 points à ses 11 premières sorties.



13 - Gatineau



Les Olympiques de Gatineau dominent sur les unités spéciales depuis le début de la saison en étant 1ers du circuit, autant en avantage qu’en désavantage numérique. L’entraîneur-chef Éric Landry a renoué avec le meilleur pointeur de la LHJMQ en 2016-2017, Vitalii Abramov, reste à voir combien de temps il passera à Gatineau avant d’être échangé.



14 - Val-d'Or



Les Foreurs de Val-d’Or sont très jeunes avec 5 joueurs de 16 ans dans la formation. Avec un tel constat, le dossier de 4-5-1 en ce début de campagne est plus que satisfaisant. Le vétéran gardien Étienne Montpetit est solide avec son taux d’efficacité de (,917), mais il ne peut certes tout faire seul.



15 - Chicoutimi



Avec leurs deux recrues devant le filet, les Saguenéens ne s’en tirent pas trop mal, mais c’est en attaque que les choses sont plus difficiles pour les hommes de Yanick Jean avec un total de seulement 28 buts en 10 matchs. Étonnamment, c’est à domicile que les Sags ont le plus de difficultés à trouver le fond du filet.



16 - Shawinigan

Quel mauvais départ pour les Cats avec huit revers de suite! Heureusement pour l’entraîneur recrue Daniel Renaud, les choses semblent se replacer. Les Cats sont derniers du circuit en avantage numérique et à ce niveau, l’absence du défenseur étoile Samuel Girard est flagrante. Girard est toujours avec les Prédateurs de Nashville et c’est loin d’être évident qu’il va revenir en Mauricie prochainement.



17 - Saint John



Les champions en titre de la LHJMQ, les Sea Dogs de Saint John, peinent à marquer en ce début de saison (26 filets en 12 matchs). L’espoir Joe Veleno n’a qu’un but en 12 sorties, lui qui ne compte pas sur la même qualité de joueurs que l’an dernier pour l’entourer.



18 - Charlottetown



Pour les Islanders aussi c’est loin d’être évident de marquer des buts, mais, en dépit de la pire attaque du circuit, l’équipe de l’Île-du-Prince-Édouard a quand même signé quatre victoires en ce début de saison, deux de celles-ci contre les Sea Dogs. Les Islanders vont se battre toute la saison pour participer aux séries éliminatoires.