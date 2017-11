*Entre parenthèses : le rang en octobre

1-BLAINVILLE-BOISBRIAND (1)



L’Armada de Blainville-Boisbriand demeure au sommet de notre palmarès en novembre. La troupe de Joël Bouchard est la meilleure de la Ligue canadienne de hockey sur les patinoires adverses avec un dossier de 8-2-0. En attaque, les vétérans de 20 ans Alexandre Alain et Alex Barré-Boulet ont pris les choses en main. Barré-Boulet a d’ailleurs récolté au moins un point à chacun de ses 13 derniers matchs.

2-QUÉBEC (5)



Les Remparts de Québec dominent la LHJMQ avec un total de 16 victoires à leurs 24 premiers matchs. À domicile, les Remparts sont une des deux seules formations du circuit avec 10 gains. Le capitaine de la formation Matthew Boucher joue du gros hockey et il s’est hissé au troisième rang de la colonne des pointeurs avec 32 points. La venue de Luke Kirwan, un vétéran de 20 ans de la Ligue junior de l'Ontario (OHL), a aussi ajouté de la profondeur à l’équipe de Philippe Boucher.

3-ROUYN-NORANDA (2)



Les Huskies de Rouyn-Noranda ont perdu six de leurs neuf derniers matchs, mais ils demeurent malgré tout parmi les puissances de la LHJMQ. Le gardien de 19 ans Samuel Harvey est le joueur par excellence du premier tiers de la saison dans le circuit et ses performances lors des deux matchs de la Série CIBC contre les Russes pourraient lui permettre de gagner une invitation au camp final d’Équipe Canada Junior 2018.

4-ACADIE-BATHURST (10)



Le Titan d’Acadie-Bathurst vient de gagner 7 de ses 10 derniers matchs et semble s’être mis en marche. L’acquisition du Russe de 19 ans German Rubtsov, des Saguenéens, lance le message à toute la ligue que le Titan vise les grands honneurs cette année. L’arrivée de Rubtsov, jumelée à celle du défenseur Michal Ivan, donne finalement à l’entraîneur-chef Mario Pouliot deux joueurs européens de qualité.

5-RIMOUSKI (11)



L’Océanic de Rimouski a poursuivi sur sa lancée du mois d’octobre et continue de dominer toutes les équipes du circuit défensivement, ce qui constitue une certaine surprise. La troupe de Serge Beausoleil n’a accordé que 54 buts à ses 22 premiers matchs et il faut certes souligner le travail très efficace des deux portiers Colten Ellis et Jimmy Lemay, qui présentent une moyenne combinée de buts alloués de 2,43.

6-MONCTON (3)



Les Wildcats ont quelque peu ralenti au cours du dernier mois d’activités, ce qui est un peu compréhensible. Après tout, la formation des Wildcats est encore jeune avec 17 joueurs de 18 ans et moins. Mika Cyr et Jeremy McKenna, qui avaient connu un départ canon, semblent avoir plus de difficultés à trouver le fond du filet.

7-HALIFAX (4)



Les Mooseheads de Halifax sont assurément l’équipe du futur dans la LHJMQ, mais ils démontrent depuis le début de la saison qu’ils sont capables d’exceller dès cette année. Filip Zadina domine le circuit avec 17 buts alors que Maxime Fortier continue d’amasser les points avec passablement de régularité.

8-VICTORIAVILLE (7)



Kevin Cloutier nous explique la grosse transaction des Tigres

Les Tigres de Victoriaville n’ont pas connu le premier tiers de saison escompté, mais l’acquisition de Vitalii Abramov des Olympiques de Gatineau devrait replacer les choses.

Abramov a récolté deux passes à son premier match dimanche après-midi.

En attaque, les Tigres seront redoutables. Il faudra maintenant raffermir la défensive et trouver du renfort devant le filet si on aspire aux grands honneurs.

9-DRUMMONDVILLE (9)

Les Voltigeurs de Drummondville continuent d’épater en ce début de campagne. La troupe de Dominique Ducharme a un dossier de (14-7-2), ce qui lui vaut le 5e rang au classement général. Des joueurs surprennent dans le camp drummondvillois à commencer par Robert Lynch qui compte 24 points en 23 matchs. Levez la main ceux qui avait prédit que Lynch aurait plus de points que Joe Veleno le 20 novembre!

10-CAP-BRETON (8)

Les Screaming Eagles du Cap-Breton représentent une belle énigme : la troupe de Marc-André Dumont est première du circuit pour les buts marqués avec 90, et dernière du circuit pour les buts accordés avec 96! Avec un tel constat, pas étonnant de voir l’équipe néo-écossaise au 10e rang du classement général. Il faudra que les gardiens de buts se replacent car le taux d’efficacité combiné des portiers est actuellement de ,868.



11-SHERBROOKE (6)



Le Phoenix de Sherbrooke a de la difficulté à prendre son envol. Une séquence de sept revers a fait reculer l’équipe au classement général. Le gardien Evan Fitzpatrick a un début de saison atroce et de plus en plus on fait confiance à Brendan Cregan devant le filet. Est-ce que Fitzpatrick pourrait être échangé à la période des Fêtes? Sur une note positive, le premier choix de l’équipe Samuel Poulin a inscrit ses deux premiers buts en carrière dans la LHJMQ hier après-midi.

12-BAIE-COMEAU (12)



Le Drakkar déçoit dans ce premier tiers de saison. On s’attendait à plus de l’équipe de la Côte-Nord qui, malgré sa jeunesse, est bourrée de talent. Le Drakkar peine à inscrire des buts et se retrouve au 14e rang en attaque. D’Artagnan Joly et Ivan Chekovich ne comptent que 12 buts au total après 22 matchs. Heureusement, devant le filet, Antoine Samuel est solide avec un taux d’efficacité de ,924. Il s’agit du deuxième meilleur rendement du circuit après Samuel Harvey.

13-CHARLOTTETOWN (18)



La plupart des observateurs prédisaient toutes sortes de malheurs aux Islanders de Charlottetown et la reconstruction s’annonçait pénible, mais force est d’admettre que l’entraîneur-chef et directeur général Jim Hulton fait du très bon boulot avec cette équipe sans grande vedette, à part bien sûr Pierre-Olivier Joseph. Les Islanders ont une surprenante fiche de 13-8-1 dont un dossier de 7-4 sur les patinoires adverses, ce qui est franchement surprenant.

14-VAL-D’OR (14)

Les Foreurs de Val-d’Or s’en remettent trop souvent aux performances de leur gardien de 20 ans Étienne Montpetit, qui est le portier qui a fait face au plus grand nombre de lancers depuis le début de la saison. Montpetit a déjà signé deux victoires cette saison alors qu’il a bloqué au moins 50 rondelles. Après Mathieu Nadeau suspendu sept matchs plus tôt cette saison, voilà que c’est au tour d’un autre vétéran de 20 ans, David Henley, de subir les foudres du préfet de discipline : il est à l’écart pour six matchs.

15-GATINEAU (13)



Les Olympiques de Gatineau vont assurément connaître des jours difficiles au cours des prochaines semaines. On s’est résolument tourné vers l’avenir jeudi dernier en échangeant Vitalii Abramov aux Tigres de Victoriaville en retour de quatre choix au repêchage. Depuis, les Olympiques n’ont marqué qu’un but en deux matchs. Il faut comprendre que le joueur étoile russe avait participé à 25 des 60 buts de l’équipe lors des 16 matchs qu’il a disputés cette année.



16-CHICOUTIMI (15)



Les Saguenéens de Chicoutimi ont connu un bon voyage en Abitibi avec deux victoires en trois matchs. En échangeant German Rubtsov au début du mois de novembre, les Saguenéens se sont aussi, comme les Olympiques, tournés vers l’avenir. Reste à voir quelle direction prendra le défenseur de 20 ans Olivier Galipeau à la période des Fêtes.

17-SHAWINIGAN (16)



Les choses semblaient s’être replacées pour les Cataractes de Shawinigan après un début de saison atroce (0-7-1). La troupe de Daniel Renaud avait réussi à gagner 7 matchs sur 10 après cette horrible séquence. Toutefois, depuis deux semaines, les Cats ne gagnent plus et peinent à générer de l’attaque. De plus, on a eu la confirmation au cours de la dernière semaine que Samuel Girard ne reviendra pas en Mauricie cette année.

18-SAINT JOHN (17)

Les Sea Dogs de Saint John n’ont que cinq victoires en 24 matchs cette saison. C’est une reconstruction difficile qui s’annonce pour les champions en titre de la LHJMQ, qui ont déjà subi des séquences de neuf et de cinq revers. Sur une note positive, la recrue Ostap Safin semble bien s’acclimater au circuit Courteau, il compte 26 points en 24 matchs jusqu’ici.