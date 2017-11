À la lueur de la mégatransaction complétée hier dans la Ligue nationale impliquant les Sénateurs d’Ottawa, les Prédateurs de Nashville et l’Avalanche du Colorado il est difficile de prédire laquelle des trois formations a l’avantage en ce moment ou bien celle qui l’aura dans cinq ou six ans. Une chose semble toutefois acquise, les grands perdants de ce troc pourraient bien être les Cataractes de Shawinigan, qui devront sans doute faire leur deuil du défenseur offensif par excellence du circuit Courteau.

Si à Nashville Girard avait eu, à long terme, de la difficulté à rivaliser avec les Josi, Subban, Ellis, Ekholm et Emelin. Avouons qu’au Colorado la brigade défensive est moins impressionnante. Outre Tyson Barrie et Erik Johnson, Girard devrait être en mesure de se « mêler » plus facilement avec les Patrik Nemeth, Mark Barberio, Chris Bigras et Nikita Zadorov de ce monde. On ne peut prédire l’avenir, mais force est d’admettre que les chances de Girard de demeurer dans la LNH toute la saison viennent d’augmenter radicalement avec cette transaction qui a pris Girard par surprise.

Pour les Cats, la perte est inestimable puisque le directeur général Martin Mondou ne pourra monnayer Girard avec les autres formations du circuit Courteau désireuses de tenter le tout pour le tout cette année. Girard aurait ramené, au bas mot, deux joueurs et deux bons choix de repêchage aux Cataractes. Si la situation demeure comme elle est présentement les Cats ne recevront absolument rien si ce n’est qu’une compensation monétaire supplémentaire pour l’ascension prématurée d’un joueur d’âge junior.

Les dirigeants de Hockey Canada auront aussi à l’œil les performances du défenseur de Roberval au cours des prochaines semaines. Est-ce que le directeur Joe Sakic sera enclin de laisser aller Girard au cours de la période des fêtes pour représenter le Canada avec Équipe Canada junior 2018 ? Si un point penche en faveur des dirigeants canadiens, c’est bien le fait que Joe Sakic a toujours entretenu une bonne relation avec eux ayant représenté son pays en plus d’une occasion sur la scène internationale. Il verrait peut-être d’un bon œil laisser Girard vivre cette expérience.

Girard n’aura donc joué que cinq matchs avec l’équipe qui l’a réclamé en 2e ronde en 2016. La blessure subie par Ryan Ellis a largement contribué à le placer dans la vitrine et en ce sens il devenait un joueur intéressant pour les dirigeants de l’Avalanche désireux de faire le plein de jeunes espoirs. Sans la blessure à Ellis, Girard aurait probablement été retourné à Shawinigan et n’aurait pas fait partie de cette transaction. Au Colorado, Girard retrouvera donc deux autres espoirs qui auraient pu joueur dans la LHJMQ et qui eux ont aussi été impliqués dans ce troc. Le Russe Vladislav Kamenev avait été réclamé par les Remparts de Québec à l’été de 2014, mais ne s’était jamais présenté à la troupe de Philippe Boucher qui, rappelons-le, était l’équipe hôtesse de la Coupe Memorial en mai 2015 à Québec.

Pour ce qui est de Shane Bowers, il est cet attaquant qui était considéré comme un des meilleurs espoirs de la séance de sélection de la LHJMQ en 2015 et qui a bien failli devenir le premier choix des Sea Dogs de Saint John. Toutefois, quelques heures avant la séance de sélection, la LHJMQ avait donné à Joe Veleno le statut de joueur d’exception et les Sea Dogs avaient finalement opté pour ce dernier laissant Bowers sur la table. Réclamé au 4e rang par les Screaming Eagles du Cap-Breton l’attaquant, originaire de la Nouvelle-Écosse, avait finalement tourné le dos au circuit Courteau optant plutôt pour la USHL. Bowers évolue présentement à l’Université de Boston.

Certes il n’y a rien d’officiel dans le fait que Girard demeure toute la saison à Denver, ses performances au cours des prochaines semaines dicteront la ligne de conduite de l’Avalanche, mais pour les Cataractes, même s'il s’agit certes d’une grande fierté de voir l’un des leurs demeurer plus longtemps dans la LNH, il s’agit d’un 2e coup dur en deux ans après l’ascension prématurée d’Anthony Beauvillier l’an dernier.