Soirée mémorable pour Guillaume Latendresse qui a vu son ancienne équipe junior, les Voltigeurs de Drummondville, retirer son numéro 22 qu'il a porté de 2003 â 2006. En prime, les Voltigeurs lui ont offert une victoire de 5-0 pour couronner le tout.

C'est entouré de ses deux enfants, de ses parents et grands-parents que l'analyste à RDS a vécus des émotions fortes alors que son chandail a été hissé dans les hauteurs du Centre Marcel Dionne.

Latendresse, qui a été un choix de deuxième ronde du Canadien de Montréal en 2005, a disputé un total de 169 parties dans l'uniforme des Voltigeurs, récoltant 96 buts et 113 passes.

Les hommes de Dominique Ducharme, qui vient de gagner la médaille d'argent avec le Canada au Championnat mondial de hockey junior, ont amorcé la rencontre sur les chapeaux de roues et ils n'ont pas été ennuyés par la suite.

Ryan Verbeek a enfilé l'aiguille à 6:19 du premier engagement et Nicolas Guay a doublé l'avance des siens un peu plus de 10 minutes plus tard. Mathieu Sévigny, qui a ajouté deux aides, a mis le match hors de portée en deuxième période en faisant bouger les cordages en avantage numérique.

Samuel Gaumond et Anthony Boucher ont ajouté des filets au troisième vingt pour les Voltigeurs, qui n'ont pas perdu à leurs quatre dernières parties.

Olivier Rodrigue a profité de l'occasion de signer son premier jeu blanc en carrière dans le circuit Couteau. Le gardien de 16 ans a réalisé 24 arrêts. Tristan Bérubé a pour sa part alloué cinq buts sur 34 tirs, devant la cage des Olympiques.

