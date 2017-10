En mai 2013, menés notamment par Nathan Mackinnon, Jonathan Drouin, Martin Frk et Zach Fucale, les Mooseheads de Halifax défaisaient en grande finale canadienne les Winterhawks de Portland pour mettre la main sur la prestigieuse Coupe Memorial. Le jour n’est peut-être pas loin où les Mooseheads se retrouveront encore de sérieux prétendants au championnat canadien, cela pourrait même être dès mai 2019.

Les Mooseheads ont effectué leur premier voyage de la saison en sol québécois en fin de semaine avec des arrêts à Boisbriand, Sherbrooke et Victoriaville. Les « orignaux » ont remporté deux matchs sur trois devant une cohue de recruteurs de la LNH. Halifax sera l’une des équipes juniors les plus « épiées » par les recruteurs professionnels cette saison, car la formation de la Nouvelle-Écosse aligne fort probablement trois et peut-être même quatre choix de première ronde en juin 2018. On parle ici du défenseur Jared McIsaac et des attaquants Filip Zadina et Benoit-Olivier Groulx. Le gardien de but Alexis Gravel pourrait aussi se retrouver en 1re ronde, mais, dans son cas, on peut penser que ça sera un peu plus difficile de percer le top-31.

Dans l’histoire de la LHJMQ, vieille de 49 ans, une seule équipe peut se vanter d’avoir eu trois choix de première ronde la même année soit les Sea Dogs de Saint John en 2010-2011 avec Jonathan Huberdeau, Nathan Beaulieu et Zack Phillips. Pour ce qui est de voir quatre choix de première ronde dans la même formation, il faut remonter aux Wheat Kings de Brandon de 1979 avec Laurie Boschman, Brian Propp, Brad McCrimmon et Ray Allison, tous réclamés entre les échelons 9 et 18. Brandon avait aussi vu un autre porte-couleur être choisi en 2e ronde au 23e rang (Mike Perovich). De nos jours, la sélection de Perovich équivaudrait à un 5e choix de première ronde dans la même équipe. Hallucinant! En passant, pour la compréhension de l’histoire, les Wheat Kings, qui avaient compilé le meilleur dossier de l’histoire de la LCH cette saison-là (58-5-9), s’étaient inclinés en prolongation en finale de la Coupe Memorial de 1979.

Pour revenir aux Mooseheads, outre les quatre excellents espoirs de cette année, il y a aussi d’autres joueurs qui font déjà saliver les recruteurs pour les séances de sélections de 2019 et de 2020. Pour 2019, les attaquants Raphael Lavoie et Xavier Parent vont assurément retenir l’attention alors qu’en 2020 le défenseur Justin Barron fait déjà partie des meilleurs espoirs au monde, lui qui célèbrera ses 16 ans le mois prochain.

Faut-il rappeler que dans la formation actuelle des Mooseheads on retrouve un candidat potentiel à terminer au premier rang des pointeurs du circuit Courteau cette année en Maxime Fortier, un joueur autonome qui a pris part au dernier camp d’entraînement du Canadien et aussi trois autres joueurs qui appartiennent déjà à des formations de la LNH en Otto Somppi (Tampa Bay), Arnaud Durandeau (Islanders de New York) et Jocktan Chainey (New Jersey). De ce trio, Durandeau et Chainey n’ont que 18 ans et sont admissibles à revenir avec l’équipe la saison prochaine. Et dire que le tout premier choix de la dernière séance de sélection de la LNH, Nico Hischier, pourrait toujours évoluer avec cette équipe!

Il est évident que malgré tout ce talent, rien ne garantit les victoires, mais comme la LHJMQ sera la ligue hôtesse du Tournoi de la Coupe Memorial de 2019, il y a fort à parier que la candidature des Mooseheads sera largement considérée. Halifax a reçu cet événement en 2000 et même si Saint John et Moncton seront fort probablement de la course on aura certes de la difficulté à écarter les Mooseheads de l’équation au moment de nommer la ville hôtesse en avril 2018. Halifax pourrait donc bien se retrouver qualifiée d’office pour le championnat canadien de 2019, et ce, dès le printemps prochain.