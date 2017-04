BOISBRIAND – L’Armada de Blainville-Boisbriand a porté le coup fatal au Titan d’Acadie-Bathurst, et surtout, réussi l’improbable.

Forte d’une victoire sans appel de 7-1 signée mardi soir au Centre d’excellence Sports Rousseau, la troupe de Joël Bouchard a complété sa remontée et remporté cette série de deuxième tour après avoir pourtant tiré de l’arrière 3-1 dans celle-ci.

Le club des Basses-Laurentides est ainsi devenu la 15e équipe de l’histoire de la LHJMQ à accomplir pareil exploit.

Après avoir amassé trois passes la veille dans le gain des siens qui avait forcé la tenue de ce septième match, Alex-Barré Boulet a offert une autre précieuse contribution à l’Armada en réussissant un tour du chapeau, en plus d’ajouter une mention d’aide. Joël Teasdale, deux fois, Alexandre Alain et Yvan Mongo ont été les autres buteurs.

Accédant au carré d’as pour la troisième fois de sa jeune existence, l’Armada a maintenant rendez-vous en demi-finale avec les Islanders de Charlottetown.

« Je pense que c’est l’adversité que ça nous prenait. Notre but, je le dis depuis le début, ce n’est pas de gagner une ou deux rondes, c’est de gagner la coupe », a martelé Bouchard.

Frappe immédiate

Le match n’était vieux que de 43 secondes que déjà, l’Armada assénait un dur coup au Titan.

Appelé en relève au gardien Reilly Pickard, incapable d’amorcer la rencontre en raison d’une blessure, son auxiliaire Anthony Dumont-Bouchard n’a pas tardé à afficher un premier signe évident de nervosité.

S’il a repoussé le tir de TJ Melancon, le portier du Titan a toutefois perdu de vue le retour qu’il venait d’allouer. Barré-Boulet, lui, avait tout vu. L’attaquant de l’Armada n’attendait que la rondelle virevoltante retombe dans le demi-cercle pour l’enfoncer dans le filet.

Le ton était donné.

L'Armada complète la remontée

« Depuis qu’on s’est mis à jouer, ils n’ont pas été capables de nous suivre », a observé Barré-Boulet, qui a bonifié sa fiche de 15 points (7 buts, 8 passes) au fil de cette série.

Alors que Dumont-Bouchard peinait toujours à immobiliser la majorité des tirs dirigés vers lui, l’Armada a flairé l’occasion et pressé le pas en première période.

Avec moins de quatre minutes à faire à l’engagement, Mongo a tenté à plusieurs reprises de pousser un retour derrière Dumont-Bouchard avant que Teasdale ne parvienne finalement à achever le travail.

« Il faut donner crédit à l’Armada. Du premier au septième match, ils ont joué à un train d’enfer », a analysé l’entraîneur-chef du Titan Mario Pouliot, bon joueur.

« C’est une équipe qui compétitionne à un très haut niveau. On ne s’attendait pas à autre chose que de les voir rebondir. À partir de là, on n’a jamais plus été nous-mêmes. Il faut apprendre de ça », a ajouté Pouliot.

L’Armada a ensuite amorcé la deuxième période de la même façon qu’elle avait commencé la précédente : avec un but de Barré-Boulet dès la première minute de jeu. Cette fois, c’est en redirigeant un retour au vol qu’il a triplé l’avance des siens.

Le Titan n’était plus dans le coup, de toute évidence.

Tour à tour, Alain et Barré-Boulet en ont offert la preuve en marquant chacun un but sur deux jeux de puissance distincts.

Puis, comme si ce n’était pas suffisant, une sortie hasardeuse de Dumont-Bouchard de son filet a conduit au deuxième but de la rencontre de Teasdale, qui bénéficiait d’une cage complètement abandonnée.

Mongo a achevé le travail de démolition en troisième période en sautant lui aussi sur un retour de lancer alors que la défense du Titan enchaînait les revirements.

« Leurs meilleurs joueurs ont été les meilleurs joueurs sur la glace. [Pierre-Luc] Dubois et Barré-Boulet ont été excellents, et quand Samuel Montembeault est revenu [dans le filet pour le match no 5], ça leur a donné une bonne dose de confiance au bon moment », a noté Pouliot.

L’attaque du Titan, qui pouvait compter sur Antoine Morand après qu’il eut quitté le match de la veille en raison d’une blessure, a échappé au blanchissage lorsque Zachary Malatesta a profité d’une attaque à cinq pour tromper d’un lancer frappé Montembeault, auteur de 25 arrêts dans la rencontre.

Jouer pour Leclerc

Éprouvé par le décès de son grand-père au cours de la série, le gardien auxiliaire de Montembeault, Francis Leclerc, a terminé la rencontre devant le filet.

« [Lors des matchs no 3 et 4], il fallait qu’il joue alors que son grand-père était mourant et on n’a pas bien joué devant lui. Avec 6 ou 7 minutes à jouer, j’ai dit aux gars "Vous allez jouer pour lui" », a expliqué Bouchard.

C’est ce qu’ils ont fait.