À chaque mois le RDS.ca publie l’état des forces dans la LHJMQ. Vers le 15e jour de chaque mois, notre site web, via Stéphane Leroux, dévoile le « power ranking » des équipes du circuit Courteau.



Voici donc le troisième relevé de la saison 2016-2017 qui coïncide avec la pause de Noël. Entre parenthèses : le rang au mois de novembre.



1- SAINT JOHN (1) Avec un dossier de 22-7-4, les Sea Dogs de Saint John demeurent la meilleure équipe du circuit Courteau. Même si plusieurs joueurs clés ont raté des matchs en raison des blessures, la troupe de Danny Flynn demeure très régulière. L’acquisition du gardien de 19 ans Callum Booth des Remparts de Québec devrait faire des Sea Dogs une bien meilleure formation en 2e moitié de saison. Booth a été extrêmement solide depuis le début de la campagne. À un certain moment au début du mois de décembre, les Sea Dogs étaient au premier rang autant en avantage qu’en désavantage numérique. Le vétéran de 20 ans Bokondji Imama a atteint le plateau des 20 buts, lui qui avait été acquis, il y a deux ans, de Baie-Comeau à fort prix justement pour cette saison 2016-2017.

2- SHAWINIGAN (4) : Les Cataractes de Shawinigan ont connu un passage à vide subissant cinq revers de suite entre le 25 novembre et le 7 décembre, mais l’équipe de la Mauricie a su bien rebondir avec quatre victoires d’affilée juste avant le congé de noël dont un important gain sur la glace des Huskies à Rouyn-Noranda. Les hommes de Claude Bouchard ont été incisifs lors de leurs quatre dernières sorties avec des gains de 5-1, 5-1, 6-1 et 6-1. Seulement quatre petits buts accordés en quatre matchs. Au cours des dernières heures, les Cats ont confirmé l’acquisition de l’attaquant Cameron Askew des Wildcats, qui apportera plus de profondeur à une attaque qui s’ennuie terriblement du capitaine des deux dernières saisons Anthony Beauvillier.

3- ROUYN-NORANDA (2) : Les Huskies de Rouyn-Noranda passeront la pause de Noël au sommet de la section ouest, deux points devant l’Armada de Blainville-Boisbriand. Un peu comme les Cataractes, les Huskies ont connu une séquence de quatre revers au début du mois de décembre, trois de ces défaites en tirs de barrage dans des matchs qui auraient pu aller d’un côté comme de l’autre. Les Huskies disputeront les prochaines rencontres sans leurs deux défenseurs étoiles Jérémy Lauzon et Philippe Myers, qui s’aligneront avec Équipe Canada junior. Coiffé au fil d’arrivée par l’Armada dans le « derby Pierre-Luc Dubois » les Huskies devront réagir pour améliorer leur attaque s’ils souhaitent conserver la Coupe du Président dans la capitale du cuivre une 2e année de suite.

4- BL.-BOISBRIAND (3) : L’Armada de Blainville-Boisbriand entre en congé de Noël sur une séquence de quatre revers, une première depuis les quatre premiers matchs de la saison. Après avoir effectué un retour au jeu remarqué signant un jeu blanc à Halifax le 9 décembre, le gardien Samuel Montembeault vient d’accorder 14 buts sur 75 tirs à ses trois derniers matchs. Malgré tout, avec 88 buts accordés en 34 matchs, l’équipe de la couronne nord de Montréal demeure au premier rang pour la moyenne défensive. En attaque, la venue prochaine du premier choix des Blue Jackets Pierre-Luc Dubois du Cap-Breton apportera une toute autre dimension à l’équipe. Dubois a terminé la saison 2015-2016 avec 99 points.



5- CHARLOTTETOWN (5) : Du 25 novembre au 9 décembre, les Islanders de Charlottetown ont aligné six gains, ne cédant que 11 buts au cours de la séquence. De plus en plus le gardien Blade Mann-Dixon semble vouloir subtiliser le poste de numéro un au jeune Matthew Welsh. Mann-Dixon a notamment blanchi les Huskies à Rouyn-Noranda réalisant 39 arrêts. De plus, il semble que l’attaquant Daniel Sprong sera de retour à Charlottetown le 28 décembre, lui qui a soigné une blessure subie en fin de saison alors qu’il s’entraînait avec les Penguins de Pittsburgh à la fin du mois de mai. Sprong apportera encore plus de punch à une formation qui a déjà inscrit 137 buts cette saiso. Mais attention : si on écrit « il semble », c’est que l’attaquant de 19 ans aurait informé le directeur général Jim Hulton qu’il souhaitait terminer sa carrière junior sous d’autres cieux si l’équipe ne mettait pas tout en œuvre pendant la prochaine période des échanges pour aspirer aux grands honneurs. Une histoire à suivre...

6- VICTORIAVILLE (8) : Les Tigres de Victoriaville ont un dossier de 8-3-2 depuis la dernière parution de notre dernier classement à la mi-novembre. Lentement mais sûrement, les blessés reviennent au jeu et les Tigres, sans hypothéquer la saison 2017-2018, vont tenter de s’améliorer avec des échanges moins importants. Les Tigres seront à maturité la saison prochaine mais aimeraient évidemment faire un bout de chemin en séries cette année question de donner de l’expérience aux plus jeunes. Devant le filet, James Povall a profité de la suspension de sept matchs d’Olivier Tremblay pour prendre la pole. Le directeur général Kevin Cloutier est allé chercher le robuste Justin Doucet à Baie-Comeau pour faire des Tigres une formation encore plus intimidante physiquement.



7- QUÉBEC (7) : Les Remparts ont connu une excellente première moitié de saison. C’est d’ailleurs la 2e année de suite que la troupe de Philippe Boucher déjoue les prédictions les plus pessimistes en première moitié de campagne. Québec se retrouve à la pause de Noël au 2e rang de la section Est avec un dossier de 19-13-3. À un certain moment les Remparts avaient même devancé les Cataractes, ce que personne n’aurait pu prédire en début de campagne. Toutefois, Philippe Boucher sait pertinemment bien qu’il n’a pas les outils pour rivaliser avec les formations de pointe et c’est dans cette optique qu’il a décidé de penser un peu plus à l’avenir en cédant le vétéran Callum Booth aux Sea Dogs, faisant notamment l’acquisition d’Olivier Mathieu, un jeune de 16 ans, qui a été un choix de première ronde en juin dernier.



8- ACADIE-BATHURST (15) : La plus belle ascension du dernier mois revient sans contredit au Titan d’Acadie-Bathurst. Depuis le 15 novembre, le Titan a un dossier de 8-5-1 et arrive finalement à gagner des matchs à l’étranger comme en fait foi le dossier plutôt impressionnant de 10-7-1 sur les patinoires adverses. Le retour au jeu du gardien Reilly Pickard va faire du bien, alors qu’à un certain moment les deux portiers de l’équipe se retrouvaient sur la liste des blessés. Le directeur général Sylvain Couturier a décidé de dégarnir sa banque de choix au repêchage pour se doter de deux défenseurs d’expérience, soit Zachary Malatesta et Adam Holwell qu’il est allé chercher chez les Wildcats de Moncton. Le Titan visait le top-8 du circuit en début de saison. C’est maintenant plus possible que jamais.



9- CHICOUTIMI (6) : Les Saguenéens de Chicoutimi ont perdu des plumes dans le dernier mois avec cette vilaine séquence de sept revers, séquence au cours de laquelle l’équipe n’a marqué que 10 buts. À un certain moment, pendant trois matchs de suite, aucun attaquant ne s’est inscrit à la feuille de pointage. Le retour au jeu du vétéran gardien Julio Billia n’a pas eu l’effet escompté, lui qui n’a signé que trois gains en huit sorties depuis son retour. Heureusement pour les partisans de l’équipe le directeur général et entraîneur-chef Yanick Jean a décidé de se ranger du côté des acheteurs pour la prochaine période des transactions et il a déjà confirmé l’acquisition de Joey Ratelle des Voltigeurs, qui compte 25 buts à sa fiche de même que des jumeaux Kelly et Kevin Klima des Wildcats de Moncton. Si la rumeur se confirme de l’arrivée du Russe German Rubtsov au début du mois de janvier, les Sags seront à surveiller au cours des prochaines semaines avec un top-6 à l’attaque qui ne sera pas piqué des vers.

10- CAP-BRETON (13) : Au cours du dernier mois les Screaming Eagles du Cap-Breton ont compilé un dossier de 7-4-2, ce qui permet à l’équipe d’envisager une 2e moitié de saison intéressante, à moins bien sûr que la direction hockey de l’équipe ne décide pas d’échanger les trois vétérans de 20 ans Olivier Leblanc, Massimo Carozza et Giovanni Fiore, qui, mine de rien, compte déjà 23 buts en 28 matchs à sa fiche. Certes le départ de Pierre-Luc Dubois pour l’Armada laissera un trou béant, mais les Eagles ne s’en sont pas trop mal sorti sans lui dans l’alignement comme en témoigne le dossier de l’équipe sans le numéro 18 soit 7 gains, 7 revers et un revers en bris d’égalité. Les deux gardiens recrues de l’équipe Kyle Jessiman et Kevin Mandolese font du bon travail, et lorsqu’il a été appelé en renfort, Colten Ellis a aussi signé deux gains en autant de sorties. Éventuellement, les Eagles devront peut-être échanger un de leurs trois jeunes portiers.



11- HALIFAX (9) : Les Mooseheads de Halifax traversent un passage plus difficile, ayant subi cinq revers consécutifs juste avant la pause de Noël. D’ailleurs, au cours du dernier mois, Halifax n’a signé que quatre victoires en 12 matchs. La recrue suisse de 17 ans Nico Hischier n’a toutefois rien à se reprocher dans cette léthargie puisqu’avant de quitter pour le camp de son équipe nationale suisse il avait eu le temps de gonfler sa fiche personnelle à 23 buts et 25 passes pour 48 points en seulement 31 matchs. Le 20 novembre dernier, les Mooseheads ont subi un revers de 11-10 à la maison face au Titan et depuis ce match au pointage spectaculaire, ils n’ont qu’une victoire en cinq matchs devant leurs partisans, un endroit où ils étaient presqu’imbattables en début de campagne. Pour l’instant, les Mooseheads ne semblent pas impliqués dans beaucoup de rumeurs de transactions, ce qui est normal quand tu possèdes l’alignement le plus jeune du circuit en terme de moyenne d’âge.

12- RIMOUSKI (11) : L’Océanic de Rimouski continue d’avoisiner le dossier de ,500 avec 16 gains en 35 matchs. Il semble acquis que des vétérans vont quitter le bas Saint-Laurent au cours de la prochaine période de transactions dont le défenseur de 19 ans Simon Bourque, qui semble en demande pour les équipes qui souhaitent faire un bon bout de chemin. L’Océanic mise déjà sur trois choix de première ronde en juin prochain et pourrait en ajouter si le directeur général et entraîneur-chef Serge Beausoleil place ses vétérans de 20 ans sur le marché. Pour un, Tyler Boland, compte 23 buts à sa fiche et pourrait sûrement intéresser des équipes.



13- VAL-D’OR (12) : Les Foreurs de Val-d’Or se rangeront probablement du côté des vendeurs lors de la prochaine période des échanges ce qui se veut sans doute la meilleure chose à faire pour l’avenir de l’organisation. Avec des joueurs comme Julien Gauthier, François Beauchemin et Olivier Galipeau, les Foreurs pourraient regarnir la banque de choix au repêchage et aussi aller chercher des jeunes joueurs d’impact. Si les Foreurs décidaient de garder tous ces vétérans, il serait quand même difficile d’espérer rivaliser avec les formations de pointe. Le gardien Étienne Montpetit est finalement revenu au jeu après une absence de 13 matchs, séquence au cours de laquelle les Foreurs ont maintenu un dossier de 4-7-2.



14- GATINEAU (10) : Au rayon des déceptions de la saison 2016-2017 pas le choix d’inscrire le nom des Olympiques de Gatineau au haut de la liste. Cette équipe ne joue assurément pas à son plein potentiel et le directeur général Marcel Patenaude devra vraisemblablement se ranger du côté des vendeurs pour la prochaine période des échanges. Chaque fois qu’on a l’impression que les Olympiques décollent, ils subissent un revers inexplicable, comme celui de samedi à la maison contre Sherbrooke après avoir mené 4-2 après deux périodes. Vitalii Abramov roule à un train d’enfer avec 11 points à ses trois derniers matchs mais ce n’est pas suffisant. Il ne faudrait donc pas se surprendre de voir les Nicolas Meloche, Zack MacEwen et Yakov Trenin changer d’adresse très prochainement

15- DRUMMONDVILLE (16) : Les Voltigeurs de Drummondville entrent dans le congé des fêtes avec quatre victoires en cinq matchs, quatre victoires remportées par l’entraîneur-adjoint Steve Hartley, qui remplace actuellement Dominique Ducharme qui lui est aux commandes d’Équipe Canada junior 2017. Les « Volts » se sont résignés à échanger leur capitaine Joey Ratelle aux Saguenéens obtenant en retour un choix de 2e ronde, Ryan Verbeek et le jeune Nicolas Guay. Ratelle comptait 24 buts à sa fiche au moment du troc. Les Voltigeurs seront impliqués dans une lutte qui promet avec les Foreurs, le Phoenix et les Olympiques pour les positions 3 à 6 de la section Ouest d’ici la fin de la saison.

16- SHERBROOKE (14) : On se répète depuis le début de la saison mais cela demeure une réalité : le Phoenix de Sherbrooke n’arrive pas à trouver une constance. Au cours du dernier mois, les Sherbrookois ont conservé un dossier de 6-9-0, ce qui place l’équipe dans une position précaire pour la course aux séries éliminatoires. Il est évident que la blessure subie par le gardien Evan Fitzpatrick n’a pas aidé car sans son portier numéro un le Phoenix a beaucoup de difficulté à gagner des matchs. La plus belle révélation du côté des Sherbrookois est le rendement de la recrue de 16 ans Anderson MacDonald, qui compte 21 buts à sa fiche à la pause de Noël, de loin le meilleur rendement de tous les joueurs sélectionnés au dernier encan de la LHJMQ. MacDonald a inscrit deux tours du chapeau à ses trois derniers matchs.

17- BAIE-COMEAU (18) : Le Drakkar de Baie-Comeau connaît ses meilleurs moments de la saison avec un dossier de 6-3-1 à ses 10 derniers matchs. Certes, le Drakkar forme une jeune formation, mais il semble s’en aller dans la bonne direction sous la tutelle de l’entraîneur-chef Martin Bernard. Le Drakkar devra travailler fort et continuer de progresser en 2e moitié de saison, mais une place en séries éliminatoires est envisageable pour l’équipe de la Côte-Nord, qui vient de céder le vétéran Justin Doucet aux Tigres de Victoriaville.

18- MONCTON (17) : Les Wildcats de Moncton sont assurément tournés vers l’avenir et à moins d’une immense surprise cette équipe ratera les séries éliminatoires. À l’ouverture de la période des transactions, le directeur général Roger Shannon vient de céder cinq de ses vétérans pour des jeunes joueurs et des choix au repêchage. On parle ici de Cameron Askew, Zachary Malatesta, Adam Holwell et des jumeaux Kelly et Kevin Klima. Avec un dossier de 13-20-0, il sera difficile pour Moncton de maintenir une certaine cadence en 2e moitié de saison pour espérer terminer dans les 16 premières équipes au classement.