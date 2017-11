À compter de septembre 2018, les Wildcats de Moncton, la deuxième plus vieille concession dans les Maritimes après Halifax, feront leur entrée dans un tout nouvel édifice ultra moderne situé en plein centre-ville. L’amphithéâtre, qui comptera 9 300 sièges et 15 loges corporatives, devrait être prêt pour le 1er juillet prochain, date à laquelle les promoteurs doivent remettre les clés à la ville du Nouveau-Brunswick.

La construction de l’édifice, qui s’est amorcée au printemps de 2016, serait en avance sur les échéanciers. Il aura été bâti au coût de 107 millions de dollars et financé par la ville de Moncton (57 M $) ainsi que par les gouvernements provinciaux et fédéraux à raison de 25 M $ chacun. Le nouvel édifice, qui n’a pas encore de nom officiel, remplacera l’actuel Colisée de Moncton construit à l’autre extrémité de la ville sur d’anciennes terres agricoles et qui avait été inauguré en 1973. En plus du nouvel amphithéâtre, il y aura aussi un anneau de glace extérieur et la construction éventuelle de projets domiciliaires et d’un nouvel hôtel à proximité qui redonnera au centre-ville une revitalisation assez phénoménale.

Le match de jeudi soir entre l’équipe d'étoiles de la LHJMQ et une sélection russe sera donc le dernier de niveau international à être joué dans le vieil amphithéâtre qui, il faut bien l’admettre, faisait quand même très bien l’affaire pour une équipe junior. Toutefois, à compter de septembre 2018, les Wildcats pourront se vanter d’avoir le deuxième plus bel amphithéâtre du circuit Courteau après le Centre Vidéotron de Québec.

Avec l’ouverture de ce nouveau domicile, les Wildcats espèrent bien voir leur moyenne d’assistance passer de 4 500 à 6500 spectateurs par match. L’effet nouveauté et surtout la proximité du centre-ville devraient aider, sans oublier que les Wildcats auront une formation très solide au cours des deux prochaines années.

Si au Québec tout semble compliqué quand vient le temps de parler des infrastructures (on a qu’à penser au dossier du nouvel aréna à Gatineau qui piétine depuis des années), au Nouveau-Brunswick, tout semble s’être fait sans heurts et la venue de ce nouvel amphithéâtre devrait permettre aux Wildcats et à Moncton de poser une candidature plus solide pour la présentation du tournoi de la Coupe Memorial de 2019. Certes, les Mooseheads de Halifax brigueront aussi les suffrages et force est d’admettre qu’ils auront la meilleure équipe du circuit Courteau l’an prochain, il n’en demeure pas moins que Moncton aura aussi une candidature solide.

Si les chiffres avancés (plus de 2 000 spectateurs par match de plus l’an prochain) se concrétisent, les six équipes des Maritimes continueront d’avoir une solide emprise sur le pourcentage des assistances dans le circuit. Déjà en ce moment, on parle de 39 % des assistances totales qui proviennent des six marchés des provinces de l’Est.

En fait, ce qui est encore plus troublant c’est qu’avant même l’ouverture du nouvel amphithéâtre de Moncton, 43 % de l’assistance totale du circuit Courteau provient de ses quatre plus gros marchés soit Québec, Halifax, Saint John et Moncton. Une tendance qui devrait augmenter l’an prochain.