BOUCHERVILLE – Tyler Boland, Zack MacEwen et Olivier Rodrigue ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine.



Tyler Boland, attaquant de l’Océanic de Rimouski, est la première étoile de la semaine. En 4 matchs, il a accumulé 9 points, dont 3 buts et a terminé la semaine avec un différentiel de plus-5. Mardi à Baie-Comeau, il a marqué le but gagnant sur son deuxième but du match et a été nommé la première étoile dans une victoire 4-2 sur le Drakkar. Dans un match offensif dimanche, il a marqué son 30e but de la saison pour lancer son équipe vers une remontée spectaculaire en troisième période. Malgré cela, son équipe est tombée 7-6 face aux Remparts de Québec. Avec 65 points, il n’est qu’à deux du premier rang des pointeurs détenu par Maxime Fortier des Mooseheads de Halifax avec 67 points.

La deuxième étoile est décernée à l’attaquant des Olympiques de Gatineau, Zack MacEwen. Le vétéran de 20 ans a marqué 3 buts, ajouté 4 passes en 2 matchs la semaine dernière. Il a également eu une excellente semaine dans le cercle de mise en jeu, remportant 64% de celles-ci. Avec 2 buts et 2 mentions d’aide mercredi soir, il a été nommé la première étoile du match dans une victoire 6-2 sur le Phoenix de Sherbrooke . Vendredi, il a obtenu 3 autres points et a été nommé la deuxième étoile dans une victoire 6-3. Il a maintenant 21 buts et 45 points en 41 matchs cette saison.



Le gardien des Voltigeurs de Drummondville, Olivier Rodrigue est la troisième étoile de la semaine. La recrue de 16 ans a terminé la semaine avec une moyenne de buts alloués de 1,40 et a arrêté 52 de 55 tirs pour un pourcentage d’arrêts de 0,945. Il a aidé son équipe à obtenir 3 points sur une possibilité de 4. Vendredi dans une défaite de 2-1 en tir de barrage, il a effectué 31 arrêts et a été nommé la deuxième étoile de la rencontre. Samedi, il a été nommé la deuxième étoile de nouveau, faisant 21 arrêts dans une victoire 3-2 en prolongation sur les Wildcats de Moncton. Rodrigue n’a pas perdu en temps régulier dans ses 5 derniers départs (4-0-1), séquence lors de laquelle il n’a alloué que 7 buts.