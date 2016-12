RDS.ca

L’Océanic de Rimouski a échangé le défenseur et espoir des Canadiens Simon Bourque aux Sea Dogs de Saint John en retour de l’arrière Vincent Martineau et de plusieurs choix au repêchage.

Choix de 6e ronde - 177e au total - du Tricolore en 2015, Bourque a inscrit 8 buts et récolté 20 passes en 29 matchs depuis le début de la saison. Il n’a cependant pas joué depuis le 4 décembre en raison d’une blessure au poignet et à la main gauche.

Martineau a quant à lui obtenu 2 aides en 18 rencontres cette saison. En plus du défenseur, l’Océanic a mis la main sur des choix de 1re ronde en 2018 et 2020 ainsi qu’un choix de 2e tour en 2019. Les Sea Dogs ont également reçu un choix de 2e ronde en 2018 en plus de Bourque.