RDS.ca

Le Phoenix de Sherbrooke a procédé à un ajout significatif au lendemain de Noël en faisant l'acquisition lundi du défenseur Luke Green, des Sea Dogs de Saint John.

En retour des services de l'arrière de 18 ans, la formation des Maritimes met la main sur le choix de premier tour du Phoenix au repêchage de 2018, et deux choix de second tour, en 2018 et 2020.

À sa troisième saison à Saint John, Green avait amassé jusqu'à présent 15 points (deux buts, 13 aides) en 27 rencontres.

Il est un choix de troisième tour des Jets de Winnipeg, le 79e au total au dernier encan de la LNH.

Bower à Charlottetown

Plus tôt lundi, les Wildcats de Moncton ont conclu une autre transaction en transigeant l'attaquant Will Bower aux Islanders de Charlottetown en retour de choix de cinquième ronde en 2017 et de sixième ronde en 2019.

Bower en était à sa quatrième saison dans l'uniforme des Wildcats. Il totalise 166 matchs et 60 points dans le circuit Courteau.

« Will a été une pièce importante de notre club pendant les trois dernières années et demie et nous le remercions pour sa contribution aux Wildcats, a mentionné le directeur des opérations hockey Roger Shannon par voie de communiqué. En tant qu'adjoint au capitaine, son apport nous manquera sur la glace et dans le vestiaire, mais nous lui souhaitons le meilleur des succès avec les Islanders. »