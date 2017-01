Communiqué

Les Saguenéens ont annoncé l’acquisition du défenseur de 19 ans Olivier Galipeau des Foreurs de Val-d’Or ainsi que du choix de 5e ronde des Foreurs au repêchage de 2017.

En retour, les Saguenéens cèdent le défenseur de 17 ans David Noël et l’attaquant de 19 ans Jake Smith, ainsi que des choix de 2e tour en 2017 et de 3e en 2019.

« Nous obtenons un leader qui a gagné la Coupe du Président en 2014. En 3 saisons il a joué 47 matchs en séries éliminatoire. Le capitaine des Foreurs était devenu une priorité depuis l’ouverture de la période des transactions », de dire Yanick Jean.

Depuis le début de la saison, le défenseur gaucher de 6 pieds 1 pouce et 210 livres a obtenu 3 buts et 28 passes pour 31 points en 39 parties. Le natif de Montréal a cumulé 69 minutes de pénalité et il maintient un différentiel de plus-7.

Galipeau va rejoindre les Saguenéens ce soir à Montréal.