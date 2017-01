RDS.ca

Matthew Welsh, Zack MacEwen et Evan Fitzpatrick ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine d'activités dans la LHJMQ.

Matthew Welsh, gardien des Islanders de Charlottetown, est la première étoile de la semaine. Il a remporté les deux matchs qu'il a commencés à domicile tout en conservant une moyenne de buts alloués de 1,50 et un pourcentage d’arrêts de ,960. Il a également été nommé la première étoile dans les deux matchs en arrêtant 72 des 75 tirs auxquels il a fait face. Contre un rival de division vendredi, il a effectué 42 arrêts dans une victoire 3-2 sur le Titan d’Acadie-Bathurst. Les Islanders sont au quatrième rang du classement, à 3 points des meneurs.

La deuxième étoile est décernée à l'attaquant des Olympiques de Gatineau, Zack MacEwen. Le vétéran de 20 ans a marqué 3 buts et ajouté 4 passes en 3 matchs la semaine dernière. Il a aussi eu un excellent rendement sur les mises en jeu, remportant 64,4% (38/59) de celles-ci. Mercredi, contre les Foreurs de Val-d'Or, il a accumulé 3 points dans une victoire de 7-4. Il a également obtenu 3 points samedi, cette fois dans une victoire de 8-3 contre les Remparts de Québec.

Le gardien de but du Phoenix de Sherbrooke, Evan Fitzpatrick est la troisième étoile de la semaine. Il a terminé la semaine avec une moyenne de buts alloués de 2,02 en plus d’avoir arrêté 113 des 119 tirs dirigés vers lui pour un pourcentage d’arrêts de .950, gagnant 2 de ses 3 matchs. Il a collé des performances de 39, 39 et 35 arrêts successivement face à Drummondville (pour un gain de 4-2), Gatineau (pour un gain de 5-1) et Shawinigan (dans un revers de 4-2).