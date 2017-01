Pierre-Luc Dubois a fait les choses en grand à sa première partie avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, amassant un but et deux mentions d'aide pour aider sa nouvelle formation à vaincre l'Océanic de Rimouski 5-1, dimanche.

Dubois a ouvert la marque à mi-chemin au premier tiers en faisant un superbe jeu individuel avant de tromper la vigilance de Jimmy Lemay. Il a aussi préparé le but vainqueur d'Yvan Mongo, à 9:18 du deuxième vingt. Christian Wejse, Anthony Poulin et Connor Bramwell ont aussi enfilé l'aiguille pour l'Armada.

Nicholas Blachman a été l'unique buteur de l'Océanic, qui n'a pas gagné à ses cinq derniers matchs.

Samuel Montembeault a savouré la victoire pour une première fois en près d'un mois. Il a stoppé 21 lancers. Lemay a pour sa part bloqué 23 des 27 tirs dirigés vers lui.

Les Sags résistent

Sommaire

Kelly Klima a été le seul joueur à toucher la cible en tirs de barrage et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait les Tigres de Victoriaville 4-3.

Les Tigres n'ont pas tiré de l'arrière de l'affrontement, mais ils ont permis à leurs adversaires de créer l'égalité en 30 secondes ou moins à deux reprises.

Du côté des Saguenéens, ils ont bénéficié d'un avantage numérique de deux joueurs en prolongation, mais ils n'ont pas été en mesure d'inscrire le but vainqueur.

Vincent Tremblay-Lapalme et Joey Ratelle ont enfilé l'aiguille une fois et ils ont ajouté une mention d'aide pour les Saguenéens. Kevin Klima a quant à lui forcé la tenue d'une prolongation en créant l'égalité au troisième vingt.

L'espoir au prochain repêchage de la LNH Maxime Comtois a enregistré un but et autant d'aide. Alexandre Goulet et Bradley Lalonde ont complété la marque pour les Tigres.

Julio Billia a cédé trois fois sur 26 tirs pour les hommes de Yanick Jean tandis que James Povall a alloué trois buts sur 33 lancers devant le filet des Tigres.

Par ailleurs, le Russe German Rubtsov devra être opéré au nez lundi à Philadelphie. Son arrivée à Chicoutimi est donc retardée, lui qui s'est joint à l'équipe le 6 janvier.

Mince victoire du Titan

Sommaire

Noah Dobson a inscrit le but vainqueur en troisième période et il a ajouté une aide, menant le Titan d'Acadie-Bathurst vers un gain de 4-3 aux dépens des Screaming Eagles du Cap-Breton.

Jeffrey Truchon-Viel a lui aussi obtenu un but et une mention d'assistance alors que Vladimir Kuznetsov et Zachary Malatesta ont aussi touché la cible pour le Titan, qui a signé une deuxième victoire de suite. Christophe Boivin a préparé deux buts des siens.

Le meilleur franc tireur de la LHJMQ, Giovanni Fiore, a marqué son 32e filet de la campagne, pour les Screaming Eagles, et il s'est fait complice d'un autre but. Drake Batherson a terminé la rencontre avec un but et une aide, Declan Smith a fait bouger les cordages et Phélix Martineau a mis la table pour deux réussites.

Anthony Dumont-Bouchard a connu une bonne journée de travail pour le Titan en repoussant 36 rondelles. Après avoir effectué 54 arrêts la veille, Kevin Mandolese a laissé sa place à Kyle Jessiman, qui a bloqué 30 tirs.

Les Sea Dogs l'emportent de peu

Sommaire

Bokondji Imama a brisé l'égalité en début de troisième période et les Sea Dogs de Saint John ont défait les Mooseheads d'Halifax 2-1.

Imama a trouvé le fond du filet après seulement 38 secondes d'écoulées au dernier tiers, aidant les Sea Dogs à s'approcher à deux points du premier rang au classement général de la LHJMQ, détenu par les Cataractes de Shawinigan.

Samuel Dove-McFalls a d'abord ouvert la marque en première période, pour les locaux, mais au deuxième vingt, les Mooseheads ont répliqué grâce à Maxime Fortier.

Callum Booth a remporté un premier match dans l'uniforme des Sea Dogs grâce à une performance de 20 arrêts. À l'autre bout de la patinoire, Alexis Gravel a cédé deux fois sur 34 tirs.

Chekhovich tranche

Sommaire

Ivan Chekhovich a inscrit le but décisif lors de la quatrième vague de tireurs et le Drakkar de Baie-Comeau a battu les Voltigeurs de Drummondville 4-3 pour mettre un terme à leur série de quatre victoires.

Chekhovich a également connu un bon match en obtenant un but et autant d'aide. D'Artagnan Joly s'est occupé du reste de l'attaque du Drakkar en faisant scintiller la lumière rouge à deux occasions.

Samuel Gaumond, Charles-Olivier Ouimet et Pavel Koltygin ont répliqué pour les Voltigeurs, qui ne s'étaient pas encore inclinés en 2017.

Le gardien du Drakkar Justin Blanchette a tout fait pendant la rencontre. Il a repoussé 55 lancers et les quatre tireurs en fusillade, en plus d'amasser une aide et écoper une pénalité. À sa troisième apparition dans la LHJMQ, Émilien Boily a encaissé la défaite et il a effectué 24 arrêts.

Les Remparts retrouvent le chemin de la victoire

Sommaire

Evgeny Kiselev a réalisé 32 arrêts et les Remparts de Québec ont mis fin à une série de cinq défaites en l'emportant 4-1 contre les Foreurs de Val-d'Or.

Kiselev n'avait pas gagné depuis le 28 décembre et il a vaincu les Foreurs pour une première fois en carrière.

Igor Larionov fils a obtenu un but et une mention d'assistance pour les Remparts. Olivier Mathieu, Olivier Garneau et Shaun Bily ont ajouté des filets pour les visiteurs.

Jake Smith a été le seul joueur à déjouer Kiselev, à 14:08 du premier engagement. La recrue Mathieu Marquis a bloqué 25 tirs à son premier départ en carrière dans le circuit Courteau.

Rouyn a le dessus

Sommaire

Gabriel Fontaine a marqué deux buts et les Huskies de Rouyn-Noranda ont tenu le coup contre les Olympiques de Gatineau et ils ont gagné 4-3.

Fontaine a inscrit les deux premiers filets de la partie et ses coéquipiers Jean-Christophe Gagné et Jérémy Diotte ont ajouté des buts pour les Huskies, qui ont remporté un quatrième match de suite.

Daniel Del Paggio, Jeffrey Durocher et Mitchell Balmas ont répliqué pour les Olympiques, qui se sont inclinés pour une troisième fois consécutive.

Samuel Harvey a réalisé 27 arrêts devant la cage des Huskies et son vis-à-vis, Mathieu Bellemare, a stoppé 19 rondelles.