CHARLOTTETOWN - Les Saguenéens de Chicoutimi ont marqué quatre buts sans riposte en troisième période et ils ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 5-2, samedi soir, pour créer l'égalité 1-1 dans la série.

En retard 2-1 en début de troisième période, les Saguenéens ont ouvert les écluses lorsque Zachary Lavigne a créé l'égalité. Moins de trois minutes plus tard, Joey Ratelle a inscrit le but vainqueur. Dmitry Zhukenov a aussi fait scintiller la lumière rouge et Lavigne a ajouté un but dans un filet désert.

Mark Bzowey a été l'auteur de l'autre réussite des Saguenéens. Ratelle, Lavigne, Zhukenov et Olivier Galipeau ont tous complété le duel avec deux points.

Peter Abbandonato et Gabriel Fontaine ont procuré une avance aux Huskies, mais les champions en titre de la coupe du Président n'ont pas été en mesure de la récupérer par la suite. La troupe de Gilles Bouchard connaît des hauts et des bas depuis le début des séries, elle qui a eu des difficultés à éliminer les Mooseheads de Halifax en première ronde.

Julio Billia a rebondi après avoir alloué six buts vendredi et il a réalisé 24 arrêts pour les Saguenéens. Alors que Samuel Harvey avait amorcé le premier match de cette série, Olivier Tremblay a été envoyé dans la mêlée pour le second, mais celui-ci a cédé quatre fois sur 35 tirs.

Les deux équipes se retrouveront mardi, à Chicoutimi, pour la première de trois parties aux Centre Georges-Vézina.

La réplique du Titan

Sommaire

Jeffrey Truchon-Viel a enregistré un tour du chapeau et le Titan d'Acadie-Bathurst a créé l'égalité dans sa série l'opposant à l'Armada de Blainville-Boisbriand en l'emportant 4-3.

Truchon-Viel a amorcé une poussée de trois buts sans riposte du Titan, au deuxième engagement, et il a inscrit le but vainqueur en fin de troisième période. Aaron Brisebois a aussi noirci la feuille de pointage pour le Titan.

Titan 4 - Armada 3

Alex Barré-Boulet s'est occupé de l'attaque de l'Armada, amassant deux buts et une mention d'assistance. Connor Bramwell a ajouté un but pour la troupe de Joël Bouchard.

Reilly Pickard a signé la victoire pour le Titan et il a stoppé 28 lancers. Samuel Montembeault a quant à lui alloué quatre buts sur 37 tirs devant le filet de l'Armada.

Les Sea Dogs l'ont eu plus facile

Sommaire

Mathieu Joseph a obtenu un but et une aide, menant les Sea Dogs de Saint-Jean vers une victoire de 4-1 aux dépens des Foreurs de Val-d'Or.

Tout comme ils l'avaient fait la veille, les Sea Dogs ont bombardé Etienne Montpetit, qui a encore une fois été spectaculaire dans la défaite. Le gardien des Foreurs a stoppé 50 des 53 tirs dirigés vers lui.

Les hommes de Danny Flynn ont fait bouger les cordages lors de quatre situations différentes. Cédric Paré a marqué à forces égales, Julien Gauthier l'a imité en avantage numérique, Spencer Smallman a touché la cible en désavantage numérique et Joseph a fermé les livres dans un filet désert.

Simon Lafrance a permis aux Foreurs de créer l'égalité, à mi-chemin au deuxième tiers, mais les visiteurs n'ont pas été en mesure de menacer la cage de Callum Booth.

Booth n'a eu qu'à effectuer 17 arrêts pour les Sea Dogs.

La série se poursuivra mardi, à Val-d'Or.

Les Islanders mènent aussi 2-0

Sommaire

Nicolas Meloche et Kameron Kielly ont trouvé le fond du filet en 55 secondes, au troisième vingt, et les Islanders de Charlottetown ont défait les Screaming Eagles du Cap-Breton 5-3.

Lors d'une supériorité numérique, Meloche a accepté une passe d'Alex Dostie et il s'est amené au haut du cercle de mise en jeu avant de décocher un excellent tir des poignets. Quelques instants plus tard, Kielly a complété un jeu de Filip Chlapik pour déjouer Kyle Jessiman grâce à un lancer dans la lucarne.

Daniel Sprong a marqué les deux premiers buts des Islanders et Adam Marsh a complété le pointage dans un filet désert. Dostie, Chlapik et Guillaume Brisebois ont tous terminé le duel avec deux mentions d'aide. La troupe de Jim Hulton est restée invaincue en six parties depuis le début des séries.

Jordan Ty Fournier, Declan Smith et Giovanni Fiore ont répliqué pour les Screaming Eagles, qui tenteront de rebondir à domicile. La série se transportera maintenant au Cap-Breton, mardi.

Mark Grametbauer a connu un bon départ devant la cage des Islanders et il a réalisé 37 arrêts. Jessiman a quant à lui bloqué 23 rondelles pour les Screaming Eagles.