L’attaquant Daniel Sprong a marqué ses deux premiers buts de la saison et les Islanders de Charlottetown l’ont emporté par la marque de 8-3 face aux Wildcats de Moncton, vendredi, au EastLink Centre.

L’espoir des Penguins, qui disputait son quatrième match de la saison, a aussi ajouté une passe, lui qui n’avait amassé qu’une mention d’aide en trois parties jusqu’ici. Sprong a raté plus de la moitié de la saison en raison d’une blessure à une épaule.

Les attaquants Filip Chlapik (2 buts, 1 aide), Alex Dostie (1 but, 2 passes) et François Beauchemin (3 aides) ainsi que les défenseurs Nicolas Meloche (1 but, 2 aides) et Guillaume Brisebois (1 but, 2 aides) ont également amassé trois points dans la victoire.

Pour Dostie, il s’agissait de ses trois premiers points depuis que les Islanders l’ont acquis des Olympiques de Gatineau.

Matthew Grouchy a obtenu l’autre but des Islanders qui ont mis fin à une série de trois revers.

Brisebois, Meloche, Sprong et Chlapik ont marqué les quatre premiers buts de la rencontre pour donner une avance de 4-0 à leur équipe après près de 35 minutes de jeu.

Mark Grametbauer a repoussé 26 rondelles pour mériter sa deuxième victoire avec les Islanders.

Mika Cyr a inscrit deux buts dans la défaite. Julien Tessier a été l’autre marqueur des Wildcats qui ont subi un huitième revers de suite (0-7-1).

Matthew Waite a réalisé 41 arrêts pour Moncton.