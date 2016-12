RDS.ca

Le défenseur Luke Green a amassé deux points dans son premier match avec le Phoenix et Sherbrooke l’a emporté par la marque de 4-2 face aux Voltigeurs de Drummondville.

L’ancien des Seadogs, qui a été acquis par le Phoenix il y a deux jours, a récolté deux passes alors que Marek Zachar a inscrit deux buts. Hugo Roy et Félix Robert ont marqué les autres buts des visiteurs.

Evan Fitzpatrick a réalisé 39 arrêts dans la victoire.

Alex Barré-Boulet et Noah Corson ont offert la réplique des Voltigeurs.

Jeu blanc pour Dumont-Bouchard

Anthony Dumont-Bouchard a repoussé 21 rondelles pour le jeu blanc et le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les Sea Dogs de Saint-Jean 3-0.

Jordan Maher, Félix Boivin et Vladimir Kuznetsov ont marqué pour les locaux.

Callum Booth a effectué 36 arrêts à son premier match avec les Sea Dogs.

Ayotte s'adapte rapidement

À son premier match avec les Remparts, Mathieu Ayotte a récolté un but et deux passes dans le gain de 5-4 des siens en prolongation face à l’Armada.

Dmitry Buynitskiy a aussi amassé un but et deux aides dans la victoire. C'est Philipp Kurashev qui a inscrit le but vainqueur.

Charlie Roy, Rémy Anglehart, Guillaume Beaudoin et Miguel Pinard ont touché la cible pour l’Armada.

Les Eagles jamais inquiétés

Les Screaming Eagles ont marqué les cinq premiers buts de la rencontre en route vers un gain de 5-1 face aux Wildcats.

Leon Gawanke, Jordan Ty Fournier, à deux reprises, Tyler Hylland et Giovanni Fiore ont touché la cible pour les Screaming Eagles.

Alexandre Renaud a été le seul joueur à tromper la vigilance de Kyle Jessiman.

Welsh ferme la porte aux Mooseheads

Jean-Sébastien Taillefer et Sam King ont marqué et les Islanders de Charlottetown l’ont emporté par la marque de 2-1 face aux Mooseheads de Halifax.

Matthew Welsh a obtenu la première étoile de la rencontre grâce à ses 30 arrêts dans la victoire.

Maxime Fortier a été l’unique marqueur des visiteurs.

Denisov se dresse devant les Huskies

Mikhail Denisov a repoussé 22 rondelles et les Cataractes de Shawinigan l’ont emporté par la marque de 3-1 face aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Justin Bernier, Dennis Yan et Alexis D’Aoust ont touché la cible pour les locaux.

Antoine Waked a été le seul à déjouer Denisov.

Comtois mène la charge

Maxime Comtois a amassé un but et une passe pour aider les Tigres de Victoriaville à l’emporter par la marque de 4-2 face au Drakkar de Baie-Comeau.

Nicolas Latulippe, Lucas Thierus et Alexandre Goulet ont aussi touché la cible pour les locaux.

Edouard St-Laurent et Vincent Deslauriers ont offert la réplique pour le Drakkar.

Match offensif à Gatineau

Les Olympiques ont marqué trois buts dès le premier vingt pour finalement l’emporter 7-4 face aux Foreurs.

Vincent Milot-Ouellet (2 buts, 1 passe), Zack McEwen (3 passes) et Alex Dostie (1 but, 2 passes) ont récolté trois points dans la victoire.

Alexis Pépin (2 passes) et Adam Cheezo (1 but, 1 passe) ont obtenu deux points chacun dans le clan perdant.

Victoire facile de l'Océanic

Alexandre Lagacé a réalisé 36 arrêts pour obtenir le jeu blanc dans un gain de 7-0 de l’Océanic face aux Saguenéens.

Charle-Edouard D’Astous (3 passes) et Tyler Boland (1 but, 2 aides) ont chacun récolté trois points.

Dylan Montcalm, Antoine Dufort-Plante, Wilson Forest, Nicholas Blachman, Dominic Cormier et Alexandre Grisé ont été les autres marqueurs de l’Océanic.