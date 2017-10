RDS.ca

Cédric Desruisseaux et Nicolas Guay ont uni leurs efforts en amassant quatre points chacun, alors que les Voltigeurs de Drummondville se sont imposés au compte de 7-3 sur le Phoenix de Sherbrooke, jeudi soir.

Les Voltigeurs récoltaient ainsi une 10e victoire en 14 matchs cette saison, eux qui affichent un dossier de 10-3-1-0.

Desruisseaux a enfilé un tour du chapeau, tandis que son partenaire de jeu a récolté quatre mentions d'aide. Leurs performances leur ont valu la première et la deuxième étoile de l'affrontement.

Auteur d'un but et d'une passe, le défenseur Connor Senken s'est illustré pour le Phoenix dans une cause perdante.

Venu en relève à Olivier Rodrigue après le premier vingt, le gardien Daniel Moody a bloqué les 10 lancers dirigés vers lui durant les 40 dernières minutes.

Gatineau l'emporte au Centre Georges-Vézina

Sommaire

Les Olympiques de Gatineau ont marqué deux fois en l'espace de trois minutes en fin de deuxième période et ont tenu bon pour vaincre les Saguenéens de Chicoutimi 4-2.

Après un but de Darien Kielb (Gatineau) et la réplique de Samuel Houde (Chicoutimi), Charles-Antoine Roy a redonné l'avance aux visiteurs à 16:38 de la période médiane.

Avec moins d'une minute à écouler à l'engagement, Samuel Hatto a fait 3-1 avec son premier filet de la campagne.

Vladislav Kotkov a ravivé l'espoir en réduisant l'écart de moitié à 19:35 du troisième tiers, mais Jeffrey Durocher s'est assuré de mettre le match hors de portée dans une cage béante.

Jessiman permet aux Eagles de l'emporter

Sommaire

Kyle Jessiman a repoussé 27 des 29 rondelles dirigées vers lui et les Screaming Eagles du Cap Breton ont battu les Tigres de Victoriaville 3-2.

La troupe de Marc-André Dumont a signé un troisième gain consécutif.

Drake Batherson, Gabriel Proulx et Ryan Francis ont mené la charge du côté des Screaming Eagles.

Jessiman a réalisé plusieurs arrêts-clés au troisième engagement pour permettre aux siens de conserver leur avance, une performance qui lui a valu la première étoile de la rencontre.

Ivan Kosorenkov, à deux reprises, a été le seul marqueur chez les Tigres, qui ont mis un terme à leur séquence de deux victoires. Tristan Côté-Cazenave a pour sa part bloqué 25 rondelles.

Francis a été le premier à faire vibrer les cordages, donnant les devants 1-0 aux Screaming Eagles après seulement 3:02 en première période. Proulx a doublé l'avance des siens quelques secondes avant que les deux équipes ne retraitent aux vestiaires pour le premier entracte.

À l'aide de Phélix Martineau, Batherson a enfilé l'aiguille en avantage numérique sur un tir du revers placé dans le haut de la lucarne.

Battant de vitesse les défenseurs des Screaming Eagles, Mathieu Sévigny a repéré Kosorenkov dans l'enclave à l'aide d'une passe transversale. Kosorenkov a par la suite trompé la vigilance de Côté-Cazenave grâce à un tir des poignets.

Jessiman a multiplié les arrêts en troisième période, dont un aux dépens de Pascal Laberge, alors qu'il ne restait qu'un peu plus de trois minutes, pour permettre aux locaux de garder une avance de deux buts.

Profitant de l'avantage d'un homme en fin de rencontre, Kosorenkov a sévi de nouveau, redonnant de l'espoir aux Tigres, mais c'était trop peu trop tard.

Joseph et MacLeod sonnent la charge

Sommaire

Pierre-Olivier Joseph et Gregor MacLeod ont respectivement récolté deux buts et une aide pour permettre aux Islanders de Charlottetown de défaire les Foreurs de Val-D'Or, 6-4.

Sullivan Sparkes et Pascal Aquin ont également mené la charge pour les Islanders, qui ont remporté leurs cinq dernières rencontres.

Matthew Welsh a bloqué 11 tirs seulement, tandis que son vis-à-vis Étienne Montpetit a repoussé 26 rondelles.

Simon Lafrance a été le meilleur joueur du côté des Foreurs, inscrivant lui aussi deux buts et une mention d'aide. Ivan Kozlov et Médérick Racicot ont été les auteurs des autres buts des visiteurs.