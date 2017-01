RDS.ca

Les solides performances de Nico Hischier au Championnat du monde de hockey junior n’ont pas convaincu la Centrale de recrutement de la Ligue nationale d’inscrire son nom au sommet de son classement annuel de mi-saison.

Le prolifique attaquant des Mooseheads de Halifax apparaît au deuxième rang de la liste publiée mardi par la LNH.

Même si une blessure lui a fait rater 35 matchs et une participation au Mondial junior, l’attaquant Nolan Patrick, des Wheat Kings de Brandon, demeure l’espoir nord-américain le mieux coté en vue du prochain repêchage de la LNH.

« C’est assurément une lutte à deux pour le sommet, a dit le directeur de la Centrale, Dan Marr. C’est malheureux que Patrick ait dû rater autant de parties, mais ça fait trois ans qu’il laisse une bonne impression aux recruteurs et avec la qualité de son jeu, il continue de nous montrer qu’il est un premier de classe. »

Patrick, un colosse de 6 pieds 3 pouces et 198 livres, a récolté 13 points, six buts et sept passes, en huit matchs cette saison.

Quant à Hischier, il a jusqu’ici récolté 30 buts et autant de mentions d’aide en 36 matchs à sa première saison dans la LHJMQ. Il a également amassé sept points avec la sélection suisse au Mondial junior.

Hischier est l’un des deux seuls joueurs du circuit junior québécois à apparaître dans le top-30 du plus récent palmarès de la Centrale. Maxime Comtois, des Tigres de Victoriaville, pointe au 15e rang. Alex D’Orio, des Sea Dogs de Saint John, et Dereck Baribeau, des Remparts de Québec, sont les deux gardiens du circuit Courteau qui y sont représentés.

Le Russe Klim Kostin arrive au premier rang sur la liste des espoirs européens. Il est suivi des Suédois Elias Pettersson et Lias Andersson.