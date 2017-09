La 49e saison de la LHJMQ se met en marche jeudi soir à Saint John et comme c’est le cas à chaque année la nouvelle campagne apporte son lot d’espoirs chez chacune des 18 formations. Après l’analyse de la division Ouest hier, le RDS.ca vous présente les prédictions en vue de la campagne 2017-2018 dans la division Est.

Évidemment, il peut se passer plein de choses dans les six prochains mois, mais on se mouille quand même pour le plaisir d’alimenter les discussions. Voici donc les forces en présence dans la division Est.

Prédictions de la division Est : 1-VIC, 2-BC, 3-SHA, 4-QUE, 5-RIM, 6-CHI

1 - Tigres de Victoriaville

La saison 2017-2018 pourrait bien être celle des Tigres de Victoriaville. La troupe des Bois-Francs, dirigée pour une deuxième saison par Louis Robitaille, mise sur un alignement qui arrive à maturité. Les Tigres comptent sur une attaque explosive avec Pascal Laberge, Maxime Comtois, Ivan Kosorenkov, James Phelan, Felix Lauzon et Mathieu Sévigny, acquis des Voltigeurs.

Défensivement, les félins ne sont pas en reste non plus avec Vincent Lanoue, Jérémie Beaudin et Félix Boivin comme piliers. Le point d’interrogation se retrouve peut être devant le filet, mais la direction des Tigres semble avoir pleine confiance en Tristan Côté-Cazenave, qui n’a que 20 matchs d’expérience dans le circuit. Les Tigres seront sûrement agressifs à la période des transactions car la porte est réellement ouverte pour l’équipe de Victoriaville, qui a gagné son dernier et seul championnat des séries en 2002.

2 - Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar de Baie-Comeau est encore une des plus jeunes formations du circuit, mais le talent est assurément en place avec la concession de la Côte-Nord. Au moins quatre joueurs feront courir les recruteurs de la LNH, à commencer par Gabriel Fortier et Xavier Bouchard. Arrivé de nulle part l’an dernier, le Russe Ivan Chekhovich a récolté 59 points en 60 matchs et devrait être encore plus performant cette année tout comme D’Artagnan Joly, qui pourrait bien exploser en attaque cette année.

Devant le filet, le Drakkar misera sur Antoine Samuel, un vétéran de 20 ans qui a pris part au dernier camp du Canadien. Baie-Comeau vise une place dans le top-8 cette année, question d’obtenir l’avantage de la glace en première ronde des séries.

3 - Cataractes de Shawinigan

Les Cataractes de Shawinigan se relèvent d’une fin de saison difficile qui a vu l’équipe de la Mauricie se faire surprendre en première ronde. Claude Bouchard a quitté son poste d’entraîneur et les Cats se sont tournés vers Québec pour lui dénicher un successeur soit Daniel Renaud, qui était l’adjoint de Philippe Boucher chez les Remparts.

Les Cats sont en mode attente : est-ce que Brandon Gignac ou Vasily Glotov reviendront comme joueurs de 20 ans? Est-ce que le défenseur de 19 ans Samuel Girard amorcera la saison dans la LNH à Nashville? Des points d’interrogation qui auront une influence directe sur le classement final de l’équipe. Mikhail Denisov est de retour comme portier numéro un, il fera la paire avec la recrue de 17 ans Lucas Fitzpatrick, le frère d’Evan du Phoenix de Sherbrooke. Si Girard devait étirer son séjour dans la LNH, la défensive pourrait s’avérer un gros point d’interrogation à Shawinigan.

4 - Remparts de Québec

Les Remparts de Québec entreprennent l’an trois de « l‘après Coupe Memorial de 2015 ». Les jeunes ont pris de l’expérience au cours des deux dernières années et Philippe Boucher misera sur deux trios très solides menés par les Garneau, Boucher, Gentile, Kurashev, Côté et Coxhead.

Devant le filet, Dereck Baribeau, acquis l’an dernier des Foreurs de Val-d'Or, sera l’homme de confiance d’un ménage à trois compété par deux recrues. Défensivement, on est encore loin des bonnes éditions des Remparts, mais l’équipe s’en va assurément dans la bonne direction et tentera de se glisser dans le top-8 du classement général.

5 - Océanic de Rimouski

Il souffle un vent de fraîcheur à Rimouski avec l’arrivée de deux recrues pour le moins spectaculaires soit le tout premier choix de l’encan midget de juin dernier, Alexis Lafrenière (16 ans), et le Russe Dmitri Zavgorodniy (17 ans). Les deux sont promis à un bel avenir et feront de l’Océanic une puissance en 2019-2020. Mais d’ici là, la troupe de Serge Beausoleil tentera de mêler les cartes. Lafrenière a pris le deuxième rang des pointeurs dans les matchs préparatoires avec 12 points en sept parties, tandis que Zavgorodniy est devenu le premier joueur recrue de la LHJMQ à enfiler cinq buts dans un match préparatoire depuis Sidney Crosby en août 2003. La venue des trois joueurs de 20 ans Samuel Dove McFalls, Yannick Bertrand et Chase Stewart permettront de bien encadrer les jeunes.

6 - Saguenéens de Chicoutimi

Les Saguenéens de Chicoutimi seront loin d’avoir une mauvaise équipe en début de saison, mais il y a fort à parier qu’à la période des Fêtes, des joueurs comme Olivier Galipeau et German Rubtsov seront très en demande sur le marché des transactions.

Les Sags misent sur deux gardiens qui ont peu ou pas d’expérience en Zachary Bouthillier et Alexis Shank. Certes les frères jumeaux Kevin et Kelly Klima traîneront l’attaque, mais pour le reste c’est plutôt mince, surtout si German Rubtsov met du temps à revenir à Chicoutimi. Parlant de Russes, l’autre acquis par les Sags cet été, Vladislav Kotkov, se veut un excellent espoir professionnel.

Rappelons les prédictions de la section Ouest hier : 1-BLB, 2-SHE, 3-RN, 4-VDO, 5-DRU, 6-GAT

Demain, la division des Maritimes.