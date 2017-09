La 49e saison de la LHJMQ se met en marche jeudi soir à Saint John et comme c’est le cas à chaque année la nouvelle campagne apporte son lot d’espoirs chez chacune des 18 formations. Après l’analyse des divisions Ouest et Est au cours des deux derniers jours, le RDS.ca vous présente les prédictions en vue de la campagne 2017-2018 dans la division des Maritimes.

Évidemment, il peut se passer plein de choses dans les six prochains mois, mais on se mouille quand même pour le plaisir d’alimenter les discussions. Voici donc les forces en présence dans la division des Maritimes, une division qui pourrait voir deux équipes rater les séries.

Prédictions de la division Maritimes : 1-AB, 2-HFX, 3-C.-B., 4-MON, 5-SJN, 6-CHA

1- Titan d'Acadie-Bathurst

La saison 2017-2018 devrait voir le Titan connaître du succès pour la première fois en 11 ans alors que l’équipe de la région chaleur s’était inclinée en demi-finale de la LHJMQ. Le Titan mise sur un bel équilibre à toutes les positions.

Antoine Morand devrait être le leader à l’attaque de cette équipe, lui qui a été un choix de 2e ronde des Ducks d’Anaheim. Morand n’est pas seul : Jeffrey Truchon-Viel est le seul joueur actif dans le circuit avec deux saisons de plus de 30 buts et de plus de 100 minutes de punitions. Le gardien Reilly Pickard semble dans de bonnes dispositions et à la ligne bleue le Titan mise sur un espoir de premier plan pour la LNH en Noah Dobson.

2 - Mooseheads de Halifax

Peu d’équipes feront accourir les recruteurs comme les Mooseheads cette saison. Les « Orignaux » alignent quatre solides espoirs en Filip Zadina, Jared McIsaac, Benoît-Olivier Groulx et le gardien Alexis Gravel. Les trois premiers pourraient bien être sélectionnés en 1re ronde en juin 2018. Halifax a aussi réclamé les jeunes de 16 ans Xavier Parent et Justin Barron, qui se veulent d’excellents espoirs pour 2019, tout comme l’attaquant Raphael Lavoie.

Halifax devrait avoir la meilleure équipe du circuit l’an prochain mais cette année l’équipe, maintenant dirigée par Jim Midgley, (il a succédé à André Tourigny) sera très solide.

3 - Screaming Eagles du Cap-Breton

Les Screaming Eagles ne seront pas une proie facile même si l’entraîneur-chef Marc-André Dumont ne compte que sur six joueurs de 19 et 20 ans. Les Eagles ont beaucoup de jeunes joueurs talentueux, dont les gardiens Kyle Jessiman et Kevin Mandolese. Le Russe de 17 ans Egor Sokolov semble s’avérer une belle prise pour les Eagles.

Auteur de 58 points l’an dernier, Drake Batherson, réclamé par les Sénateurs d’Ottawa, sera le leader à l’attaque de cette formation qui voudra mêler les cartes dans la course au 1er rang de la division.

4 - Wildcats de Moncton

Les Wildcats ont connu une 2e moitié de saison infernale l’an dernier avec une seule victoire en 35 matchs. Peu de joueurs de cette édition sont de retour, alors qu’on a fait maison nette chez la formation du Nouveau-Brunswick. Comme à Rimouski, à Moncton on est convaincu qu’on a mis la main sur un excellent jeune en Jakob Pelletier, qui a connu beaucoup de succès dans les matchs préparatoires.

Les Wildcats ont acquis Olivier Desjardins, Nicholas Welsh et le gardien Mark Grametbauer pour donner un peu d’expérience à cette formation qui entreprend sa dernière saison dans le Colisée de Moncton. L’équipe emménagera dans un nouvel amphithéâtre la saison prochaine.

5 - Sea Dogs de Saint John

La reconstruction s’amorce chez les Sea Dogs, qui repartent presqu’à neuf avec notamment un nouvel entraîneur-chef, Josh Dixon, qui à 34 ans, sera le plus jeune pilote du circuit. Il est évident que le point de mire chez les Sea Dogs sera l’attaquant Joe Veleno, qui est probablement le meilleur espoir canadien pour la séance de sélection de la LNH en 2018.

La grande question est de savoir qui sera en mesure d’épauler Veleno sur le premier trio de l’équipe. Veleno en sera à sa 3e saison et on parle de lui comme un espoir top-5 en juin prochain. Le gardien Alex D’Orio, qui a signé un contrat avec les Penguins de Pittsburgh, devrait voir beaucoup de caoutchouc en 2017-2018. Les Sea Dogs auront de la difficulté à se qualifier pour les prochaines séries éliminatoires.

6 - Islanders de Charlottetown

Si les Sea Dogs seront en reconstruction, la situation est encore plus pénible à Charlottetown, où les Islanders semblent faire l’unanimité comme pire équipe du circuit chez la plupart des observateurs. Chez les Islanders, il ne reste que le défenseur Pierre-Olivier Joseph, réclamé en 1re ronde par les Coyotes de l’Arizona, parmi les joueurs d’impact de retour de l’an dernier.

Il y aura vraisemblablement de très longues soirées à l’Île-du-Prince-Édouard en 2017-2018 et une exclusion des séries éliminatoires semble inévitable pour la troupe de Jim Hulton. Habituellement, une exclusion des séries signifie un très haut choix au repêchage mais le pire est que les Islanders ont échangé ce premier choix potentiel de 2018 au Titan l’an dernier.

Rappelons les prédictions des deux autres divisions :

Ouest : 1-BLB, 2-SHE, 3-RN, 4-VDO, 5-DRU, 6-GAT

Est : 1-VIC, 2-BC, 3-SHA, 4-QUE, 5-RIM, 6-CHI