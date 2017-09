La 49e saison de la LHJMQ se met en marche jeudi soir à Saint John et comme c’est le cas chaque année, la nouvelle campagne apporte son lot d’espoirs chez chacune des 18 formations. Au cours des trois prochains jours, RDS.ca vous présente (section par section) les prédictions en vue de la campagne 2017-2018. Évidemment, il peut se passer plein de choses dans les six prochains mois, mais on se mouille quand même pour le plaisir d’alimenter les discussions. Voici les forces en présence dans la section Ouest.

Prédictions division Ouest : 1-BLB, 2-SHE, 3-ROU, 4-VDO, 5-DRU, 6-GAT

1 - Armada de Blainville-Boisbriand

L’Armada de Blainville-Boisbriand a remporté 208 matchs à ses 6 premières saisons dans la LHJMQ, ce qui est phénoménal. La troupe du nord de Montréal aura encore une solide équipe cette année avec le retour des Alexandre Alain, Alex Barre-Boulet, Joel Teasdale et Alexander Katerinakis en attaque. Bien sûr, l’Armada sera encore plus solide si les Blue Jackets de Columbus renvoient Pierre-Luc Dubois dans la LHJMQ mais, même si le 3e choix de la séance de sélection de 2016 devait rester dans la LNH, l’Armada ne sera pas sans ressources. Défensivement, on sait que l’Armada sera encore solide et il est toujours possible que Jérémy Roy puisse revenir comme joueur de 20 ans, lui qui a raté la majeure partie de la saison 2016-2017 en raison d’une blessure à un genou. Devant le filet, Francis Leclerc aura la position de tête et devra assumer la pression de gardien numéro un.

2 - Phoenix de Sherbrooke

Le Phoenix de Sherbrooke espère rebondir après une élimination des séries l’an dernier. L’équipe des Cantons-de-l’Est compte sur le plus haut total de vétéran de retour de l’an passé parmi toutes les équipes du circuit. L’attaque devrait être plus qu’adéquate et devant le filet, Evan Fitzpatrick en sera à sa 4e saison. Défensivement, c’est un peu mince surtout avec la sérieuse blessure subie par le vétéran Luke Green au camp des Jets de Winnipeg. Green pourrait ne revenir au jeu qu’en février, mais il n’en demeure pas moins que dans la très équilibrée section Ouest, Sherbrooke pourrait se faufiler jusqu’en 2e position. Il sera intéressant de surveiller les débuts de l’espoir de 16 ans Samuel Poulin, qui jouera aux côtés de son frère aîné de 4 ans Nicolas.

3 - Huskies de Rouyn-Noranda

Les Huskies de Rouyn-Noranda entrent dans une phase de transition. Bien qu’ils misent sur le retour de cinq vétérans à la ligne bleue, les pertes de Jérémy Lauzon et Philippe Myers ne passeront pas inaperçues. Les Huskies se sont créé une identité au fil des ans, identité qu’on devrait de nouveau retrouver cette année. Devant le filet, Samuel Harvey en sera à sa 4e saison et il devra être solide pour maintenir les Huskies dans le top-8 du circuit. Il sera épaulé par la recrue Zachary Emond, dont on dit beaucoup de bien. L’attaque reposera notamment sur les épaules de Mathieu Boucher, Peter Abbandonato et Raphael Harvey-Pinard. À noter que le fils de l’ex-entraîneur-chef et directeur général André Tourigny, Félix-Antoine, s’est taillé un poste avec l’équipe de son enfance.

4 - Foreurs de Val-d'Or

Les Foreurs de Val-d’Or composeront avec un alignement très jeune en 2017-2018. On retrouve pas moins de 5 joueurs de 16 ans dans la formation, 2 en attaque, 2 en défensive en plus du gardien Jonathan Lemieux, qui servira d’auxiliaire à celui que plusieurs considèrent comme le meilleur portier du circuit Étienne Montpetit, qui devrait devenir cette saison le 13e portier de l’histoire de la LHJMQ à gagner 100 matchs (il compte 77 victoires). Défensivement, David Henley sera le général d’une brigade qui misera aussi sur Tyler Higgins et David Noel, qui a marqué 8 buts en 29 matchs après les fêtes l’an dernier.

5- Voltigeurs de Drummondville

En ce début de saison, les Voltigeurs de Drummondville représentent, en moyenne d’âge, l’équipe la plus jeune du circuit Courteau avec une moyenne de 17,75 ans. Les jeunes Voltigeurs sont toutefois bourrés de talent et vont causer des maux de tête à certaines formations tout au long de la saison. Les Rodrigue, Desruisseaux, Guay, Desmarais, Simoneau, Mercer, Pelletier vont « grandir » ensemble et faire de la troupe de Dominique Ducharme une équipe de plus en plus solide en 2e moitié de saison et pour les années à venir.

6 - Olympiques de Gatineau

Placer les Olympiques de Gatineau au dernier rang d’une section à l’aube d’une saison n’est jamais évident. Les Olympiques seront engagés dans une lutte sans merci avec les équipes rivales d’une section Ouest très serrée. Il y a fort à parier que le nouveau directeur général Alain Sear n’aura pas le choix de se ranger du côté des « vendeurs » à la pause des Fêtes et échanger Vitalii Abramov, le meilleur pointeur du circuit l’an dernier. Les Olympiques se doivent d’aller chercher des jeunes joueurs et surtout regarnir la banque de choix au repêchage. Est-ce que Gatineau ratera les séries pour la première fois depuis 1984? Sûrement pas! Mais chez les Olympiques, qui amorceront une première saison avec Éric Landry derrière le banc, on s’attend de devoir se battre pour prolonger à 34 la séquence d’année sans rater le tournoi printanier.

Demain les prédictions de la section Est