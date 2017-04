La première ronde des séries de la LHJMQ nous a donné droit à une immense surprise alors que les Foreurs de Val-d’Or (14e au classement) ont éliminé les Cataractes de Shawinigan, champions de la section Est et finalistes de la Coupe du Président en 2016. C’est jeudi soir à Boisbriand et Charlottetown que la deuxième ronde se met en marche avec sept des huit meilleures équipes au classement toujours dans la course.

Place à la 2e ronde des séries dans la LHJMQ

Voici donc l’analyse des forces en présence pour cette ronde quart-de-finale, à laquelle j'ajoute mes bien humbles prédictions. En première ronde : six de mes huit prédictions se sont avérées exactes, dont deux d'entre elles avec le bon nombre de matchs.

1- Saint John (102) c. 14- Val-d'Or (61)

Les Sea Dogs de Saint John n’ont eu besoin que de quatre matchs pour sortir l’Océanic de Rimouski du tournoi printanier et ils pourraient bien réserver le même sort aux surprenants Foreurs de Val-d’Or, tombeurs des Cataractes au premier tour. La profondeur des Sea Dogs à toutes les positions n’est nullement comparable à celle des Foerurs, une équipe qui a entrepris un virage jeunesse à la période des fêtes. Cette série en sera une de retrouvailles pour l’attaquant Julien Gauthier, échangé des Foreurs aux Sea Dogs en janvier dernier. Gauthier n’a inscrit qu’un but en quatre matchs lors de la première ronde. Certes, le gardien Étienne Montpetit des Foreurs peut être impérial certains soirs et certains diront qu’il pourrait voler un match dans cette série, mais le scénario du balayage est fortement envisageable.

SAINT JOHN EN 4

2- Rouyn-Noranda (93) c. 8- Chicoutimi (81)

Les Huskies de Rouyn-Noranda ont été quittes pour une bonne frousse en première ronde des séries face aux Mooseheads de Halifax. Une victoire en six matchs, dont deux gains acquis en prolongation. Le directeur général et entraîneur-chef des Huskies Gilles Bouchard déclarait lundi soir que cet affrontement allait rendre les champions en titre meilleurs pour la suite des choses. Toutefois, les Huskies sont hypothéqués par les blessures avec Antoine Waked, Martins Dzierkals et Jacob Neveu sur le carreau pour amorcer la série. Il s’agit de trois vétérans qui ont soulevé la coupe du Président l’an dernier. Pour leur part, les Saguenéens ont été expéditifs face aux Tigres de Victoriaville avec un surprenant balayage en quatre matchs. L’unité de Nicolas Roy, Joey Ratelle et Dmitry Zhukenov a été très solide face aux Tigres, enregistrant neuf des 15 buts de l’équipe. Les Sags comptent aussi sur le vétéran défenseur Frédéric Allard, qui a connu une excellente première ronde, mais ils devront composer sans l’attaquant russe German Rubtsov. Une série longue est à prévoir, mais la profondeur et l’expérience en séries des Huskies pourraient bien faire la différence.

ROUYN-NORANDA EN 7

4- Charlottetown (96) c. 7- Cap-Breton (82)

Les Screaming Eagles du Cap-Breton ont eu toute une frousse en première ronde. Après avoir pris les devants 3-0, ils ont vu les Olympiques de Gatineau gagner trois matchs de suite et forcer la prolongation lors du match no 7 mardi soir. Les Eagles ont finalement eu le dernier mot, mais ils ont assurément laissé beaucoup d’énergie dans ce duel. Pour leur part, les Islanders vont tenter de se qualifier pour le carré d’as de la LHJMQ pour la première fois de leur histoire, soit en 14 ans. La troupe de l’Île-du-Prince-Édouard a dominé le jeune et prometteur Drakkar de Baie-Comeau au compte de 20-6 dans la ronde précédente. L’électrisant Daniel Sprong a poursuivi sur sa lancée avec huit points en quatre matchs, alors que le gardien Mark Grametbauer a véritablement supplanté Matthew Welsh devant la cage des insulaires. Avec les Sea Dogs, les Screaming Eagles sont toutefois la seule équipe qui a vaincu les Islanders en trois occasions en 2017, mais on voit mal comment elle pourrait gagner quatre matchs en 11 jours contre cette puissance bâtie à coup de transactions importantes à la période des fêtes.

CHARLOTTETOWN EN 5

5- Blainville-Boisbriand (92) c. 6 Acadie-Bathurst (84)

Voilà deux équipes qui ont été expéditives en première ronde. Le Titan a balayé les Remparts alors que l’Armada a fait le même coup aux Voltigeurs. Ce duel oppose la meilleure défense du circuit, celle de l’Armada, à la troisième meilleure attaque de la LHJMQ, celle du Titan. Samuel Montembeault n’a accordé qu’un but par match en première ronde, mais il sera beaucoup plus sollicité par les gros attaquants du Titan qu’il ne l’a été contre Drummondville. L’unité de Kuznetsov, Boivin et Morand a fait le gros du travail contre les Remparts et l’Armada devra assurément contenir ce trio si elle espère accéder à un troisième carré d’as en cinq ans. Le Titan a gagné une première ronde des séries en neuf ans et espère poursuivre sa marche vers les grands honneurs. Chez l’Armada, on a mis le paquet cette année en faisant l’acquisition d’Alex Barré-Boulet et de Pierre-Luc Dubois qui, ajoutés à une défense hermétique, font de l’équipe du nord de Montréal la favorite pour ce duel. Ne soyez pas surpris de voir au moins deux matchs aller en prolongation dans ce duel qui sera âprement disputé.

BLAINVILLE-BOISBRIAND EN 6