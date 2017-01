RDS.ca

Les Foreurs de Val-d’Or ont échangé le gardien Dereck Baribeau aux Remparts de Québec.

En retour, les Remparts ont cédé l’attaquant ontarien de 18 ans Sean O’Brien, ainsi qu’un choix de deuxième tour en 2017.

Âgé de 17 ans, Baribeau affiche un dossier de 7-13, une moyenne de buts alloués de 4,26 et un taux d’efficacité de ,873.

À la suite de cette acquisition, les Remparts ont maintenant trois gardiens dans leur formation avec Baribeau, Evgeny Kiselev et Alex Bishop.

Baribeau, qui mesure déjà 6 pi 5 po et pèse 193 lb, apparaît sur la dernière liste des joueurs à surveiller en vue du prochain repêchage de la LNH. Les dépisteurs du circuit Bettman lui attribuent la cote « C », c’est-à-dire qu’il est selon eux un espoir qui pourrait être sélectionné entre la 4e et 6e ronde.

Merci aux @ForeursVD pour l'an et demi passé à Val-d'Or. Maintenant, je suis fier de faire parti des @quebec_remparts! — Dereck Baribeau (@TheBarbz_35) January 6, 2017

Quelques heures plus tard, les Remparts ont mis la main sur le défenseur de 19 ans Ross MacDougall des Screaming Eagles du Cap-Breton, cédant en retour des choix de 2e et 3e rondes en 2017.

Les Remparts ont par ailleurs échangé le gardien Lukas Fitzpatrick, le frère d'Evan Fitzpatrick (Phoenix de Sherbrooke) aux Cataractes de Shawinigan en retour d'un choix de troisième ronde en 2017.

Choix de deuxième tour des Remparts au dernier repêchage, Fitzpatrick est âgé de 16 ans et n'évolue pas encore dans la LHJMQ.

Olivier Tremblay à Rouyn-Noranda

Les champions en titre de la LHJMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda, ont eux aussi mis la main sur un gardien en faisant l’acquisition du vétéran Olivier Tremblay des Tigres de Victoriaville.

Les Tigres obtiennent en échange un choix de 6e ronde.

Tremblay montre un dossier de 6-7 cette saison avec une moyenne de buts alloués de 3,74 et un taux d’efficacité de ,874.

Les Tigres ont également échangé l'attaquant Jacob Lapierre aux Olympiques de Gatineau en retour de l'attaquant de 19 ans Austin Eastman.

En 19 matchs, Eastman a récolté 2 buts et 5 passes, alors que Lapierre a 1 but et 3 mentions d'aide à sa fiche en 38 matchs.