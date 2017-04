Connor Bramwell a touché la cible à deux reprises et l'Armada de Blainville-Boisbriand a facilement battu le Titan d'Acadie-Bathurst 5-1, vendredi soir, pour éviter l'élimination.

La troupe de Joël Bouchard a réduit à 3-2 l'avance du Titan dans cette série et les deux équipes se retrouveront mardi, au Centre d'excellence Sports Rousseau.

L'Armada a amorcé la partie sur les chapeaux de roues et Bramwell a rapidement ouvert la marque. L'attaquant de 19 ans s'est emparé d'un retour de lancer d'Alexandre Alain pour permettre à son équipe de prendre les devants 1-0 après seulement 1:21 de jeu.

Bramwell a inscrit le but d'assurance en deuxième période, lors d'une période de trois filets de l'Armada. Alex Barré-Boulet et TJ Melancon ont aussi enfilé l'aiguille tandis que Charlie Roy a complété le pointage dans un filet désert. Joël Teasdale s'est quant à lui fait complice de deux réussites.

Christophe Boivin a privé Samuel Montembeault d'un jeu blanc lorsqu'il a fait bouger les cordages lors d'un avantage numérique, à 13:48 du troisième vingt. Le Titan avait marqué 15 buts à ses trois derniers matchs, trois victoires.

Après avoir cédé sa place à Francis Leclerc au quatrième affrontement, Montembeault a connu un bon départ entre les poteaux et il a repoussé 30 rondelles pour l'Armada.

Du côté des locaux, Reilly Pickard a alloué les quatre buts de l'Armada et il avait effectué 23 arrêts avant d'être remplacé par Anthony Dumont-Bouchard après 40 minutes. En relève, Dumont-Bouchard a été parfait sur 13 tirs.

Les Sags prennent le contrôle de la série

Sommaire

Julio Billia a stoppé 29 tirs et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait les Huskies de Rouyn-Noranda 3-1 au Centre Georges-Vézina.

Les Saguenéens ont par le fait même acculé les champions en titre de la coupe du Président au pied du mur en prenant les devants 3-2 dans la série.

C'est l'attaque à cinq des hommes de Yanick Jean qui a propulsé l'équipe en avant en première période. Le défenseur Frédéric Allard a complété un jeu d'Olivier Galipeau et Kevin Klima pour marquer le premier but de la rencontre. Galipeau en a ajouté au deuxième tiers, lorsqu'il a fait scintiller la lumière rouge alors que sa formation évoluait avec un joueur en plus.

Les Huskies ont cependant réduit l'écart de la même façon que leurs adversaires: en avantage numérique. Alexandre Fortin a accepté une passe de son gardien Samuel Harvey et il a déjoué Billia. Mais ce fut le seul moment de réjouissance pour les locaux.

Dmitry Zhukenov a mis fin aux espoirs de remontée des Huskies en marquant un but important alors qu'il restait un peu plus de six minutes à jouer en troisième période.

Harvey a bloqué 18 lancers pour les Huskies, qui feront face à l'élimination mardi, à Rouyn-Noranda.