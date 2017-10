SYDNEY, N.-É. - Ryan Francis a inscrit deux buts et trois aides, Drake Batherson a accumulé un but et trois aides et ils ont aidé les Screaming Eagles du Cap-Breton à vaincre les Wildcats de Moncton 9-4, mardi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Olivier Bourret a ajouté deux buts et une aide, Phélix Martineau et Brooklyn Kalmikov ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Tyler Hylland et Egor Sokolov ont aussi touché la cible pour les Screaming Eagles (9-5-1). Kevin Mandolese a stoppé 25 rondelles.

Du côté des Wildcats (9-4-2), Jakob Pelletier, Julien Tessier et Anderson MacDonald ont amassé chacun un but et une aide, alors que Dylan Seitz a été l'autre buteur. Mark Grametbauer a accordé six buts sur 28 tirs en 32:34 de jeu avant de céder sa place à Alec MacDonald. Ce dernier a cédé trois fois sur 11 lancers.

Après que MacDonald eut ouvert la marque pour les Wildcats après 2:27 de jeu en première période, les Screaming Eagles ont pris le contrôle en marquant les cinq buts suivants. Les locaux n'ont jamais été inquiétés par la suite.

Le match a été ponctué de deux combats, dont un impliquant Batherson et Seitz. Ce dernier a aussi écopé une inconduite en tant qu'instigateur.

Les Screaming Eagles ont profité de quatre de leurs huit occasions en avantage numérique, tandis que les Wildcats ont été 1-en-3.

Les Wildcats occupent toujours le premier rang du classement général de la LHJMQ, mais ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Ils ont accordé 23 buts au cours de cette séquence.