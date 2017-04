Nous sommes rendus à l’étape du carré d’as. Il y avait 18 équipes au début de la saison au mois de septembre il n’en reste plus que quatre : Les Sea Dogs, les Islanders, l’Armada et les Saguenéens. À compter de ce soir, ces quatre formations rivaliseront d’adresse pour accéder à la grande finale de la Coupe du Président.

Voici donc l’analyse des forces en présence en demi-finales avec les bien humbles prédictions.

(Deux premières rondes : 9 bonnes prédictions sur 12 avec trois séries dans le bon nombre de matchs)

1-SAINT JOHN (102 pts) vs 8-CHICOUTIMI (81)

Grâce à la victoire-surprise des Foreurs de Val-d’Or en première ronde sur les Cataractes de Shawinigan, les Saguenéens de Chicoutimi ont « évité » les Sea Dogs de Saint John au 2e tour, mais ils doivent maintenant rivaliser d’adresse avec la meilleure formation de la LHJMQ en saison régulière. Les Sea Dogs ont balayé l’Oceanic de Rimouski et les Foreurs de Val-d’Or dans le minimum de huit matchs ils sont bien reposés pour attaquer le 3e tour des séries face aux Saguenéens qui ont fait preuve d’énormément de caractère pour combler un déficit de deux buts en 3e période mardi soir et venir à bout des Huskies à Rouyn-Noranda lors du 7e match. Les Sags sont toujours privés de German Rubtsov, un élément offensif dont ils auraient eu bien besoin face à la grande profondeur des Sea Dogs. Devant le filet on pourrait concéder un léger avantage à Julio Billia, mais Callum Booth est aussi un solide gardien qui habituellement connait de bons matchs au centre Georges-Vezina. En défensive et en attaque, les Sea Dogs sont tout simplement mieux armés que les Sagueneens. À noter que cette série mettra en vedette quatre coéquipiers d’Équipe Canada junior 2017 soit Thomas Chabot, Mathieu Joseph, Julien Gauthier et Nicolas Roy. Les Saguenéens seront certes transportés par leurs bruyants partisans qui vivront un premier carré d’as depuis 2012, mais comme ce fut le cas il y a cinq ans les Sea Dogs devraient l’emporter. SAINT JOHN EN CINQ

4-CHARLOTTETOWN (96 pts) vs 5-BLAINVILLE-BOISBRIAND (92 pts)

Peu importe l’issue de ce duel, l’équipe gagnante participera à sa première finale de la LHJMQ. D’ailleurs dans le cas des Islanders il s’agit d’une première participation au carré d’as depuis la naissance de la concession en 1999, à Montréal, une première en 18 ans. Comme les Sea Dogs, les Islanders ont balayé les deux premières rondes avec beaucoup de facilité face au Drakkar et aux Screaming Eagles. Daniel Sprong sera assurément le point de mire de la défensive de l’Armada lui qui a marqué 39 buts en 39 matchs depuis son retour au jeu en janvier. L’Armada a démontré beaucoup de caractère en comblant un déficit de 1-3 face au Titan. Les gros canons Pierre-Luc Dubois et Alex Barré-Boulet ont pris les choses en main. Plusieurs jeunes espoirs tenteront de briller dans cette série, dont le défenseur Pierre-Olivier Joseph des Islanders, qui est classé en fin de première ronde par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Devant le filet, l’Armada compte sur le meilleur portier du circuit en Samuel Montembeault et va retrouver son ancien gardien Mark Grametbauer qui est devenu l’homme de confiance de Jim Hulton après avoir transité par Gatuineau. Les Islanders ont blanchi deux fois l’Armada cette saison au compte de 3-0, mais l’Armada ne s’en soucie guère. Les Islanders ont greffé 10 nouveaux joueurs à la formation lors de la pause du temps des fêtes jusqu’à maintenant ces changements ont rapportées les dividendes escomptés. Chez l’Armada Joel Bouchard a été clair mardi soir : « On ne veut pas gagner une ronde ou deux rondes…On veut gagner la Coupe du président ». Il s’agira certainement d’un duel enlevant, mais au final l’esprit de groupe de l’Armada, soudé depuis plus longtemps que celui des Islanders et surtout la présence de Montembeault devant le filet pourrait faire une petite différence. BLAINVILLE-BOISBRIAND EN SIX