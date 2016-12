RDS.ca

Les Sabres de Buffalo ont fait savoir que l'attaquant Ryan O’Reilly avait subi avec succès une appendicectomie durant la pause de Noël.

Aucune date possible pour un retour au jeu n'a encore été avancée.

O’Reilly a marqué sept buts et récolté onze passes en 27 parties cette saison.



Bibeau de retour à Toronto

Les Maple Leafs de Toronto ont rappelé le gardien Antoine Bibeau ainsi que les attaquants Frederik Gauthier et Byron Froese de leur club-école de la Ligue américaine.

Bibeau, âgé de 22, qui a joué pour quatre équipes pendant son séjour dans la LHJMQ, a compilé une fiche de 7-7-2, une moyenne de 2,46, un taux d'efficacité de .908 et il a réalisé trois jeux blancs en 16 matchs avec les Marlies de Toronto cette saison. Il avait également repoussé 26 tirs à ses débuts dans la LNH contre l'Avalanche du Colorado, le 11 décembre.

Gauthier, 21 ans, un ancien de l'Océanic de Rimouski, totalise un but et une mention d'aide en trois matchs avec les Maple Leafs. Il a également obtenu un but et trois mentions d'aide en 17 rencontres avec les Marlies en 2016-17.

Froese, 25 ans, a précédemment disputé deux matchs avec les Maple Leafs. Il a marqué 12 buts et ajouté cinq passes en 27 matchs avec les Marlies.

Anisimov en santé, Hossa à l'écart

Les Blackhawks de Chicago ont retiré le nom de l'attaquant Artem Anisimov de la liste des blessés, si bien qu'il devrait être en mesure d'affronter les Jets de Winnipeg ce soir.

Ennuyé par une blessure au haut du corps, l'attaquant Marian Hossa a quant à lui été placé sur les liste des blessés en date rétroactive du 20 décembre.

Lundqvist au repos

Incommodé par un virus, le gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist ne sera pas en mesure d’affronter les Sénateurs d’Ottawa ce soir.

C’est donc son auxiliaire Antti Raanta qui obtiendra le départ devant le filet des Rangers lors de ce match présenté dès 19 h sur les ondes de RDS2.