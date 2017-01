RDS.ca

Le gardien des Hurricanes de la Caroline Eddie Lack souffre d’une commotion cérébrale, a annoncé l’équipe mardi.

Par conséquent, les Hurricanes ont rappelé Daniel Altshuller de leur club-école de la Ligue américaine. Il secondera le portier no 1 Cam Ward.

Ce n’est pas la première fois que Lack est ennuyé par une commotion cérébrale. Le nom du portier de 28 ans a figuré sur la liste des blessés des Hurricanes du 21 novembre au 21 décembre dernier après que sa tête eut heurté la bande lors d’une séance d’entraînement.

Bien que le nom de Lack ait été retiré de la liste des blessés le 21 décembre dernier, il n’a pas joué depuis le 10 novembre. Les Hurricanes n’ont pas fixé de date quant à son éventuel retour au jeu.

Motte dans la LAH

Les Blackhawks de Chicago ont cédé l’attaquant Tyler Motte à leur club-école de la Ligue américaine, les IceHogs de Rockford.

Âgé de 21 ans, Motte a amassé quatre buts et trois passes en 33 matchs cette saison avec les Hawks.

Chris Wagner reprend son envol à Anaheim

Les Ducks d'Anaheim ont procédé au rappel du joueur de centre Chris Wagner des Gulls de San Diego dans la LAH.

Le patineur de 25 ans a obtenu deux buts en 21 parties avec les Ducks cette saison.

En 73 parties en carrière dans la LNH avec Anaheim et le Colorado, il a touché la cible six fois en plus de récolter deux aides.

Anaheim avait réclamé Wagner au ballottage de l'Avalanche en février 2016.