Les Bruins de Boston devront à nouveau se débrouiller sans le joueur de centre David Krejci, samedi, lors du match no 2 de la série face aux Sénateurs d’Ottawa.

L’attaquant est toujours ennuyé par une blessure au haut du corps et sa présence est peu probable, a indiqué l’entraîneur-chef des Bruins Bruce Cassidy. L’équipe sera également privée du défenseur Colin Miller. Joe Morrow devrait remplacer Miller sur la troisième paire défensive, lui qui a joué 17 matchs cette saison avec les Penguins. Son dernier match remonte au 22 janvier.

Krejci a disputé chacun des 82 rencontres des Bruins cette saison, mais il n’a pu affronter les Sens lors du premier match. Il a amassé 23 buts et 31 passes.

Methot a confiance

Le défenseur des Sénateurs d’Ottawa Marc Methot estime qu’il sera en mesure d’effectuer un retour au jeu lors du deuxième match face aux Bruins samedi après-midi.

Blessé à un doigt, Methot n’a pas joué depuis qu’il a reçu un coup de bâton de Sidney Crosby le 23 mars dernier.

Il n’attend que le feu vert des médecins pour renouer avec l’action. S’il est en mesure d’effectuer des lancers au filet avec efficacité, il pourrait être en uniforme. Dans ce cas, Fredrik Claesson devrait être laissé de côté.

Zaitsev encore à l’écart

Le retour au jeu du défenseur des Maple Leafs de Toronto Nikita Zaitsev n’est pas attendu pour samedi lors du deuxième match de la série face aux Capitals de Washington.

L’entraîneur-chef Mike Babcock a confirmé son absence.

Zaitsev, qui ne s’est pas entraîné vendredi, s’est blessé au haut du corps lors du dernier match de la saison des Leafs. Martin Marincin l’a remplacé jeudi lors du match no 1.

Trois ans de plus pour Kampfer

Les Rangers de New York ont offert une prolongation de contrat de trois saisons au défenseur Steven Kampfer.

Le contrat à deux volets serait d'une valeur moyenne de 650 000 $ par saison.

En 11 rencontres cette saison avec les Panthers de la Floride et les Rangers, l'arrière de 28 ans a amassé un but et une passe.