RDS.ca

Les Stars de Dallas ont inscrit le nom de leur capitaine Jamie Benn sur la liste des blessés en plus de retirer celui de l’attaquant Antoine Roussel, mercredi.

Benn s’est blessé à un pied pendant le match de samedi dernier contre les Panthers de la Floride. Il avait inscrit 10 buts et récolté 24 passes en 38 rencontres depuis de la saison.

Roussel effectuera un retour au jeu après une absence de quatre matchs en raison d’une blessure au haut du corps. Il totalise 5 buts et 12 aides en 34 rencontres cette saison.

Le Lightning cède Gourde à Syracuse

Le Lightning de Tampa Bay a cédé l’attaquant Yanni Gourde à son club-école de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey, a annoncé le directeur général Steve Yzerman mercredi.

Gourde a disputé deux matchs avec le Lightning à la fin décembre, étant limité à un tir au but. Il a été laissé de côté pour la rencontre de mardi soir contre les Jets de Winnipeg.

Gourde totalise 10 buts - dont 2 en infériorité numérique - et 16 passes en 29 rencontres avec Syracuse. Il se classe deuxième pour les points et les passes au sein de son équipe.

Plus tard dans la journée, le Lightning a rappelé le gardien Adam Wilcox en plus de céder le gardien Kristers Gudlevskis et l’attaquant Michaël Bournival à Syracuse.

Leighton revient, Rattie s'amène

Les Hurricanes de la Caroline ont rappelé le gardien de but Michael Leighton à leur club-école de Charlotte dans la Ligue américaine. L’équipe a également renvoyé Daniel Altshuller à Charlotte.

Leighton présente un dossier de 2-1-0 avec une moyenne de buts alloués de 3,53 depuis le cette saison. Il présente une fiche de 8-5-2 avec une moyenne de buts alloués de 2,17 à Charlotte.

Par ailleurs, les Hurricanes ont réclamé l’attaquant des Blues de Saint Louis Ty Rattie au ballottage. Rattie n’a pas récolté de point en quatre matchs avec les Blues cette saison.

McIlrath à Springfield pour reprendre la forme

Les Panthers de la Floride ont prêté le défenseur Dylan McIlrath à leur club-école de Springfield dans la Ligue américaine afin qu’il reprenne la forme.

McIlrath a inscrit un but en quatre matchs avec les Panthers depuis le début de la saison. Il a été laissé de côté lors des sept dernières rencontres des Panthers.

Boucher change à nouveau d'adresse

L'attaquant Reid Boucher a été réclamé au ballottage par les Canucks de Vancouver.

Boucher était récemment retourné dans l'organisation des Devils du New Jersey après un court passage avec les Predators de Nashville.

L'ailier de 23 ans a récolté un but et deux aides pour trois points en 12 matchs cette saison.

Khudobin et Nieto libres comme l'air

Les Bruins de Boston ont placé le nom du gardien Anton Khudobin au ballottage, tandis que les Sharks de San Jose ont fait de même avec l'attaquant Matt Nieto.

Khudobin a obtenu huit départs cette saison, affichant un dossier de 1-5-1 avec une moyenne de buts alloués de 3,06 et un pourcentage d'arrêts de ,885.

Quant à Nieto, il a fourni deux mentions d'aides en 16 matchs jusqu'à présent cette saison, sa quatrième dans la LNH.