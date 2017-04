RDS.ca

Les Sénateurs d’Ottawa pouvaient compter sur le défenseur Marc Methot mardi matin à l’entraînement, en prévision de la série face aux Bruins de Boston.

Lundi, le directeur général des Sénateurs Pierre Dorion avait indiqué qu’il y avait de bonnes chances que le vétéran soit en uniforme lors du premier match de la série mercredi soir.

Methot n'a pas disputé une rencontre depuis le 23 mars en raison d'une blessure au doigt.

Andersen sur la glace

Comme Mike Babcock l'avait prédit, le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen était de retour à l'entraînement, mardi.

Le défenseur recrue Nikita Zaitsev et quelques autres manquaient toutefois à l'appel.

Zaitsev, deuxème joueur le plus utilisé des Leafs cette saison, a quitté la dernière rencontre du calendrier régulier, dimanche, contre les Blue Jackets de Columbus, après avoir été plaqué contre la bande par Nick Foligno. Le défenseur de 25 ans, qui semblait étourdi à la suite de cette mise en échec, a quitté en raison d'une blessure au haut du corps.

Quand on lui a demandé s'il était inquiet que Zaitsev doive s'absenter pour un certain temps, l'entraîneur-chef Mike Babcock a simplement répondu qu'il ne l'était pas.

Alors que les Leafs s'apprêtent à amorcer leur série face aux Capitals de Washington, le centre Tyler Bozak et le défenseur Roman Polak ont aussi raté la séance d'entraînement de mardi.

Bozak rate souvent des séances pour traitements.

Polak, par contre, a dû brièvement quitter la rencontre de dimanche à la suite d'un contact avec Brandon Dubinsky. Le patineur de 30 ans a raté les quatre dernières minutes de la deuxième, est revenu pour une présence en troisième et on ne l'a plus revu par la suite.

Le cas d'Andersen inquiétait davantage après qu'il eut quitté la rencontre de samedi, face aux Penguins de Pittsburgh, alors que les Leafs ont confirmé leur participation aux séries. Le gardien de 27 ans a été frappé à la tête pour la deuxième fois en autant de semaines par Tom Sestito.

Babcock a indiqué qu'Andersen n'a pas subi de symptôme de commotion cérébrale et qu'il sera prêt à prendre le départ pour le premier match éliminatoire.

Malkin en uniforme mercredi?

Evgeni Malkin a pris part à l'entraînement matinal des Penguins de Pittsburgh.

L'attaquant russe complétait un trio avec Phil Kessel et Bryan Rust.

Malkin n'a pas joué depuis le 15 mars,en raison d'une blessure à une épaule. Il a complété la saison régulière avec 72 points en 62 matchs.

Werenski aussi?

Le défenseur des Blue Jackets de Columbus, Zach Werenski, a patiné avec ses coéquipiers pour la première fois depuis qu'il a été mis en échec par Alexander Ovechkin, le 2 avril dernier.

Werenski s'est blessé au haut du corps sur la séquence.

Tout indique qu'il sera en uniforme pour le match no 1 de la série, mercredi soir., contre les Penguins de Pittsburgh.

Ça regarde bien pour Carlson

Absent lors des quatre derniers matchs de la saison régulière, le défenseur John Carlson a tenu un premier entraînement complet avec ses coéquipiers ce matin.

Le défenseur est ennuyé par une blessure au bas du corps. Il était sur la quatrième paire de défenseurs, aux côtés de Taylor Chorney.

Son entraîneur Barry Triotz a cependant indiqué qu'il est confiant de voir Carlson en uniforme, jeudi, contre Toronto.