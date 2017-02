RDS.ca

Soumis au ballottage vendredi par les Predators de Nashville, l’attaquant Mike Ribeiro n’a pas été réclamé.

Le Québécois, qui aurait récemment demandé à être échangé selon notre confrère Pierre LeBrun, a marqué quatre buts et obtenu 21 passes en 46 parties cette saison.

Ribeiro empoche cette saison un salaire de 3,5 millions $ US et deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente campagne.

Le joueur de centre âgé de 36 ans a marqué 228 buts et amassé 565 aides en 1074 parties en carrière dans la LNH.

Toffoli de retour

Les Kings de Los Angeles ont retiré le nom de l’attaquant Tyler Toffoli de leur liste des blessés.

Il était ennuyé par une blessure au bas du corps.

Au moment d’être retiré de la formation le 28 décembre dernier, Toffoli était le deuxième meilleur pointeur de l’équipe avec 20 points (8 buts et 12 passes) en 32 matchs.

Howard doit retrouver la forme

Les Red Wings de Detroit ont rétrogradé le vétéran gardien Jimmy Howard dans à leur club-école de la Ligue américaine, les Griffins de Grand Rapids, afin qu'il y retrouve la forme.

Howard, qui avait subi une entorse au genou droit, n'a pas joué depuis le 20 décembre dernier.

Oesterle et Reinhart appelés en renfort

Les Oilers d'Edmonton ont annoncé samedi le rappel des défenseurs Jordan Oesterle et Griffin Reinhart des Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey.

En 24 rencontres avec les Condors cette saison, Oesterle, qui est âgé de 24 ans, a inscrit 18 points (trois buts, 15 aides) et a obtenu six minutes de pénalité. Il a disputé 23 matchs dans l'uniforme des Oilers, amassant six aides.

À 23 ans, Griffin Reinhart a récolté 11 points, dont cinq buts, cumulant 26 minutes de pénalité et un différentiel de plus-7 en 29 rencontres avec les Condors cette saison. En 37 matchs disputés dans la Ligue nationale, il a enregistré deux aides et 26 minutes de pénalité. Il a également disputé une rencontre éliminatoire en carrière.

Les Oilers ont aussi placé les noms de l'attaquant Jujhar Khaira et du défenseur Matthew Benning sur la liste des blessés.