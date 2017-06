RDS.ca

Les Devils du New Jersey ont fait l’acquisition du défenseur Mirco Mueller et d’un choix de 5e ronde des Sharks de San Jose en retour d’un choix de 2e et d’un choix de 4e ronde en 2017.

Les choix cédés par les Devils étaient ceux des acquis des Bruins de Boston et des Predators de Nashville.

Mueller a disputé toute sa carrière dans l’uniforme des Sharks, depuis qu’il a été repêché au 18e rang en 2013.

Il a fait l’aller-retour au cours des trois dernières saisons entre la Ligue nationale et la Ligue américaine.

Il a disputé quatre rencontres la saison dernière avec les Sharks, inscrivant un but et une mention d’aide.

En 62 matchs avec le club-école, il a récolté deux buts et 18 passes.

Les Sharks ont également octroyé des contrats de deux saisons à l’attaquant Ryan Carpenter, et aux défenseurs Tim Heed et Joakim Ryan.

Tobias Enstrom fait une fleur aux Jets

Le défenseur des Jets de Winnipeg, Tobias Enstrom a accepté de lever sa clause de non-mouvement en vue du repêchage d’expansion selon ce qu’a rapporté Stephen Whyno de l’Associated Press.

L’agent du défenseur a mentionné que son client a accepté de faire une fleur à l’organisation en ne maintenant pas sa clause, mais il espère tout de même demeurer à Winnipeg.

Enstrom écoulera la dernière année de son contrat qui lui rapportera 5,75 millions $ la saison prochaine.

Le défenseur de 32 ans a amassé un but et 13 mentions d’aide en 60 matchs lors de la dernière campagne.

Il a passé toute sa carrière avec l’organisation, effectuant ses débuts avec les Trashers d’Atlanta. Il a récolté 53 buts et 249 passes en 676 rencontres.

Enstrom était l’un des deux défenseurs des Jets à avoir une clause de non-mouvement, l’autre étant Dustin Byfuglien.

Cette décision permettrait à Winnipeg de protéger Byfuglien, Tyler Myers et Jacob Trouba si l’organisation décide d’emprunter la formule de sept attaquants et trois défenseurs à protéger.

Les Hurricanes pigent chez les Penguins

Le directeur général des Hurricanes de la Caroline, Ron Francis s’est entendu avec Mike Bales qui deviendra l’entraîneur des gardiens de l’équipe.

Bales a été l’entraîneur des gardiens des Penguins de Pittsburgh au cours des quatre dernières saisons.

Il a notamment travaillé auprès du duo Marc-André Fleury et Matt Murray qui ont mené les Penguins vers une deuxième coupe Stanley consécutive cette saison.